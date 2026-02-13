Депутат Дзюба решил уйти из Госдумы из-за конфликта с «элитой области»

Депутат Госдумы с 2016 года Виктор Дзюба решил сложить мандат из-за несогласия с курсом «политических элит» Тульской области. Об этом он написал в письме секретарю Госсовета Алексею Дюмину. Дума примет решение 17 февраля

Виктор Дзюба (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Дзюба написал заявление о сложении полномочий, следует из информации в думской базе данных. Этот вопрос Дума планирует рассмотреть на заседании 17 февраля.

Причины своего решения Дзюба объяснил в письме секретарю Госсовета, помощнику президента Алексею Дюмину (был губернатором Тульской области с 2016 по 2024 год). В нем говорится, что помимо Дзюбы свои полномочия решили сложить депутаты тульской областной думы Дмитрий Афоничев и Геннадий Никитин, а также депутат тульской городской думы Александр Швыков. Они приняли такое решение «в связи с несогласием с нынешним курсом «политической элиты» Тульской области и пониманием того, как нужно по совести и по справедливости служить нашей великой стране России, нашему региону, вере православной и нашим землякам». «Про такие «политические элиты» наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно в своих выступлениях говорил, что им надо задуматься, зачем они пришли во власть: для служения народу или увеличения своих капиталов?» — говорится в письме.

В ответ на просьбу РБК пояснить, в чем состоит конфликт с «элитами», Дзюба прислал обращение к нему инициативной группы жителей города Новомосковск. В нем они просят помочь решить «проблему с «политической элитой», которая «наживается за счет областного бюджета на беженцах». В обращении утверждается, что беженцев размещали в хостелах за счет регионального бюджета по завышенным ценам. Областная прокуратура внесла представление и на 2025 год тарифы пересмотрели, но уплаченные деньги в бюджет не вернулись, утверждают авторы обращения.

РБК обратился с запросом в правительство Тульской области.

Виктор Дзюба родился в Туле. В 2000 году основал производственное предприятие «Мехмаш» и был его генеральным директором до 2016 года (после этого — советником гендиректора). В 2010 году Дзюба был избран депутатом тульской гордумы, в 2014 году переизбрался в следующий созыв. В Госдуму Дзюба прошел в результате выборов 2016 года по Тульскому одномандатному округу, в 2021 году переизбрался. В Думе он занимает должность члена комитета по энергетике.

Сложивший полномочия депутата тульского городского парламента Швыков — гендиректор завода «Мехмаш», а Афоничев — его первый заместитель. Еще один депутат, решивший сложить полномочия, Геннадий Никитин, — двоюродный брат Дзюбы, следует из его письма Дюмину.