 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Депутат Дзюба решил уйти из Госдумы из-за конфликта с «элитой области»

Депутат Госдумы с 2016 года Виктор Дзюба решил сложить мандат из-за несогласия с курсом «политических элит» Тульской области. Об этом он написал в письме секретарю Госсовета Алексею Дюмину. Дума примет решение 17 февраля
Виктор Дзюба
Виктор Дзюба (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Дзюба написал заявление о сложении полномочий, следует из информации в думской базе данных. Этот вопрос Дума планирует рассмотреть на заседании 17 февраля.

Причины своего решения Дзюба объяснил в письме секретарю Госсовета, помощнику президента Алексею Дюмину (был губернатором Тульской области с 2016 по 2024 год). В нем говорится, что помимо Дзюбы свои полномочия решили сложить депутаты тульской областной думы Дмитрий Афоничев и Геннадий Никитин, а также депутат тульской городской думы Александр Швыков. Они приняли такое решение «в связи с несогласием с нынешним курсом «политической элиты» Тульской области и пониманием того, как нужно по совести и по справедливости служить нашей великой стране России, нашему региону, вере православной и нашим землякам». «Про такие «политические элиты» наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно в своих выступлениях говорил, что им надо задуматься, зачем они пришли во власть: для служения народу или увеличения своих капиталов?» — говорится в письме.

Мандат арестованного депутата получит расследователь «Народного фронта»
Политика
Валерий Горюханов

В ответ на просьбу РБК пояснить, в чем состоит конфликт с «элитами», Дзюба прислал обращение к нему инициативной группы жителей города Новомосковск. В нем они просят помочь решить «проблему с «политической элитой», которая «наживается за счет областного бюджета на беженцах». В обращении утверждается, что беженцев размещали в хостелах за счет регионального бюджета по завышенным ценам. Областная прокуратура внесла представление и на 2025 год тарифы пересмотрели, но уплаченные деньги в бюджет не вернулись, утверждают авторы обращения.

РБК обратился с запросом в правительство Тульской области.

Виктор Дзюба родился в Туле. В 2000 году основал производственное предприятие «Мехмаш» и был его генеральным директором до 2016 года (после этого — советником гендиректора). В 2010 году Дзюба был избран депутатом тульской гордумы, в 2014 году переизбрался в следующий созыв. В Госдуму Дзюба прошел в результате выборов 2016 года по Тульскому одномандатному округу, в 2021 году переизбрался. В Думе он занимает должность члена комитета по энергетике.

Сложивший полномочия депутата тульского городского парламента Швыков — гендиректор завода «Мехмаш», а Афоничев — его первый заместитель. Еще один депутат, решивший сложить полномочия, Геннадий Никитин, — двоюродный брат Дзюбы, следует из его письма Дюмину.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Тульская область мандат депутата Алексей Дюмин
Алексей Дюмин фото
Алексей Дюмин
помощник президента России, секретарь Госсовета, генерал-полковник
28 августа 1972 года
Материалы по теме
ЦИК передала мандат арестованного Вороновского кубанскому депутату
Политика
Депутат Госдумы откажется от мандата после возбуждения дела о взятках
Политика
Володин попросил депутатов воздержаться от заявлений о повышении тарифов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Черногория передала России распылившего в метро Москвы баллончик мужчину Общество, 18:53
МОК разрешил флаг России на шлеме. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:46
Как «бог четверных» шел к Олимпиаде: главное из биографии Ильи Малинина 18:36
Суд изъял у дагестанского депутата особняк в Жуковке и имение у моря Политика, 18:35
Назвавшего «чебуродами» хоккеистов из Казахстана комментатора оштрафовали Спорт, 18:30
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья Недвижимость, 18:16
Украинский скелетонист заявил, что Россия празднует его отстранение с Игр Спорт, 18:11
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд ЕАЭС: компетенция, где находится и как подать заявление База знаний, 18:10
США включили Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая Политика, 18:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В России начали тестировать китайский кроссовер iCaur V27 Авто, 17:59
СК возбудил дело после падения снега на детей в Нижнем Новгороде Общество, 17:59
Коростелев остался недоволен состоянием трассы «разделки» на Играх Спорт, 17:54
В Московской области 13-летний подросток поджег заправку Политика, 17:50