Политика⁠,
Нидерланды закупят поезда для перевозки раненых на случай конфликта

Фото: PixelBiss / Shutterstock
Фото: PixelBiss / Shutterstock

Министерство обороны Нидерландов закупит специальные поезда для перевозки раненых на большие расстояния на случай потенциального масштабного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства королевства.

«В крупномасштабном конфликте высок риск значительных жертв. Поэтому Министерству обороны необходимы дополнительные транспортные средства, способные одновременно перевозить большое количество раненых", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство отметило, что в настоящее время организация продолжает использовать в том числе машины скорой помощи и вертолеты для перевозки раненных. Для транспортировок на дальние расстояния, например в Центральный военный госпиталь или его филиалы, в распоряжении ведомства также появятся транспортные самолеты C-390 Millennium. Они заменят C-130 с 2027 года, отметило ведомство.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Егор Алимов
Нидерланды
