Соперник Орбана объявил себя жертвой «компромата в российском стиле»

Мадьяр рассказал о вечеринке, которая, как он позднее понял, была операцией по его дискредитации. Политик предупредил, что в интернет может попасть «интимная запись» с его участием. Его партия по опросам опережает партию Орбана

Петер Мадьяр (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Лидер венгерской оппозиции и главный соперник премьер-министра Виктора Орбана на предстоящих выборах в парламент Петер Мадьяр заявил, что стал жертвой «классического компромата в российском стиле» с секс-видео.

Мадьяр в своем обращении в X сообщил, что неизвестные люди, связанные, по его словам, с правящей партией Орбана «Фидес» и спецслужбами, готовятся опубликовать компрометирующее интимное видео с его участием.

По словам политика, 2 августа 2024 года его партия «Уважение и свобода» (TISZA) устроила вечеринку для сторонников, после которой его бывшая девушка Эвелин Фогель пригласила его на домашнюю вечеринку. Как рассказал Мадьяр, в пять утра они приехали в квартиру, где были незнакомые ему люди, а на столе был алкоголь и вещества, похожие на наркотики. «Я не прикасался к предметам на столе. Наркотики я не употреблял. Через несколько минут мы с Эвелин прошли в комнату и вступили в добровольные сексуальные отношения», — сообщил политик. Затем, по словам лидера TISZA, по поведению Фогель ему стало очевидно, что он стал жертвой «компрометирующей операции».

«Я не позволю Виктору Орбану и его людям неделями отвлекать внимание от реальности с помощью мистификации», — подчеркнул он.

Два дня назад Мадьяр написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что «сегодня многим журналистам прислали ссылку на видеозапись из комнаты».

«Я подозреваю, что они планируют обнародовать запись, сделанную с помощью оборудования спецслужб и, возможно, подделанную, на которой запечатлена моя интимная связь с моей тогдашней девушкой», — сообщил он.

Фото: YouTube

Политик добавил: «Да, мне 45 лет, у меня регулярная сексуальная жизнь со взрослой партнершей. У меня трое несовершеннолетних детей, которых, очевидно, игнорирует это мерзкое «ориентированное на семью» правительство».

Мадьяр подчеркнул, что никогда не поддастся на шантаж.

Он рассказал в X, что 15 месяцев назад подал заявление в полицию на Фогель по обвинению в вымогательстве и других преступлениях. С тех пор, по его словам, следователи ни разу не допросили ее в качестве подозреваемой. Он обвинил власти в бездействии. На следующей неделе, сообщил политик, он намерен лично встретиться с генеральным прокурором.

Глава канцелярии премьера Гергели Гуляш, отвечая на вопрос о веб-сайте, на котором была размещена фотография комнаты с двуспальной кроватью, а позже появилось сообщение «Скоро» и дата 3 августа 2024 года, заявил журналистам: «Я не могу комментировать то, о чем ничего не знаю». Его слова приводит Reuters. В тот день прошла вечеринка, о которой упоминал Мадьяр.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Согласно результатам исследования 21 Research Center», проведенного с 28 января по 2 февраля, основанная Мадьяром партия TISZA опережает «Фидес»: 35% против 28%.