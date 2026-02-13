 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Соперник Орбана объявил себя жертвой «компромата в российском стиле»

Соперник Орбана на выборах Мадьяр сообщил о подготовке компромата с секс-видео
Мадьяр рассказал о вечеринке, которая, как он позднее понял, была операцией по его дискредитации. Политик предупредил, что в интернет может попасть «интимная запись» с его участием. Его партия по опросам опережает партию Орбана
Петер Мадьяр
Петер Мадьяр (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Лидер венгерской оппозиции и главный соперник премьер-министра Виктора Орбана на предстоящих выборах в парламент Петер Мадьяр заявил, что стал жертвой «классического компромата в российском стиле» с секс-видео.

Мадьяр в своем обращении в X сообщил, что неизвестные люди, связанные, по его словам, с правящей партией Орбана «Фидес» и спецслужбами, готовятся опубликовать компрометирующее интимное видео с его участием.

По словам политика, 2 августа 2024 года его партия «Уважение и свобода» (TISZA) устроила вечеринку для сторонников, после которой его бывшая девушка Эвелин Фогель пригласила его на домашнюю вечеринку. Как рассказал Мадьяр, в пять утра они приехали в квартиру, где были незнакомые ему люди, а на столе был алкоголь и вещества, похожие на наркотики. «Я не прикасался к предметам на столе. Наркотики я не употреблял. Через несколько минут мы с Эвелин прошли в комнату и вступили в добровольные сексуальные отношения», — сообщил политик. Затем, по словам лидера TISZA, по поведению Фогель ему стало очевидно, что он стал жертвой «компрометирующей операции».

«Я не позволю Виктору Орбану и его людям неделями отвлекать внимание от реальности с помощью мистификации», — подчеркнул он.

Орбан назвал Зеленского «едущим на лошади задом наперед»
Политика
Виктор Орбан

Два дня назад Мадьяр написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что «сегодня многим журналистам прислали ссылку на видеозапись из комнаты».

«Я подозреваю, что они планируют обнародовать запись, сделанную с помощью оборудования спецслужб и, возможно, подделанную, на которой запечатлена моя интимная связь с моей тогдашней девушкой», — сообщил он.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Политик добавил: «Да, мне 45 лет, у меня регулярная сексуальная жизнь со взрослой партнершей. У меня трое несовершеннолетних детей, которых, очевидно, игнорирует это мерзкое «ориентированное на семью» правительство».

Мадьяр подчеркнул, что никогда не поддастся на шантаж.

Он рассказал в X, что 15 месяцев назад подал заявление в полицию на Фогель по обвинению в вымогательстве и других преступлениях. С тех пор, по его словам, следователи ни разу не допросили ее в качестве подозреваемой. Он обвинил власти в бездействии. На следующей неделе, сообщил политик, он намерен лично встретиться с генеральным прокурором.

Глава канцелярии премьера Гергели Гуляш, отвечая на вопрос о веб-сайте, на котором была размещена фотография комнаты с двуспальной кроватью, а позже появилось сообщение «Скоро» и дата 3 августа 2024 года, заявил журналистам: «Я не могу комментировать то, о чем ничего не знаю». Его слова приводит Reuters. В тот день прошла вечеринка, о которой упоминал Мадьяр.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Согласно результатам исследования 21 Research Center», проведенного с 28 января по 2 февраля, основанная Мадьяром партия TISZA опережает «Фидес»: 35% против 28%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Виктор Орбан парламентские выборы компромат оппозиция
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Орбан заявил, что ЕС «фактически объявил войну» Венгрии
Политика
Венгрия назвала единственное препятствие для членства Украины в ЕС
Политика
Орбан увидел попытку Киева «скорее пробиться» в ЕС через выборы в Венгрии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue Спорт, 17:15
Набиуллина заявила, что «почти все» готово к внедрению цифрового рубля Экономика, 17:15
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов Политика, 17:13
Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе Спорт, 17:08
Депутаты предложили запретить «молельные комнаты» в многоквартирных домах Политика, 17:07
Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады Спорт, 17:06
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,49% годовых Инвестиции, 17:06
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Повторение рекорда по золотым медалям. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:05
ЦБ запланировало массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября Экономика, 17:05
Какие элементы запрещены в фигурном катании Спорт, 17:04
Чем известен фигурист Гуменник, который сегодня выступит на Олимпиаде 16:58
Дизайнер Hello Kitty объявила, что уйдет в отставку после 46 лет работы Общество, 16:57
Французский биатлонист Фийон Майе завоевал золото в спринте на Олимпиаде Спорт, 16:57
Топ технологических открытий по версии MIT и Times Экономика инноваций, 16:56