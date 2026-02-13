 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД назвал целью России повышение боевого потенциала ОДКБ

Замглавы МИД Панкин: приоритет России в ОДКБ — наращивание боевого потенциала
Москва намерена сосредоточиться на наращивании боевого потенциала коллективных сил и оснащении их современными вооружениями, заявил замглавы МИД Панкин. С 1 января председательство в организации перешло к России от Киргизии
Фото: Владислав Ногай / ТАСС
Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Россия, принявшая председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), намерена сосредоточиться на наращивании боевого потенциала коллективных сил, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

«Важное значение придаем развитию силовой компоненты организации. Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой», — сказал он на заседании председателей комитетов парламентов стран — участниц ОДКБ по вопросам международных отношений, обороны и безопасности (цитата по ТАСС).

С 1 января началось председательство России в ОДКБ, оно перешло от Киргизии.

Путин предложил ОДКБ оружие, «доказавшее эффект» в бою
Политика

В ноябре на саммите лидеров ОДКБ в Бишкеке президент Владимир Путин заявил, что за прошедшее десятилетие ОДКБ «превратилась в авторитетную региональную структуру», которая «надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве».

Среди приоритетов Путин назвал укрепление военного потенциала ОДКБ, повышение боеспособности национальных контингентов и совершенствование управления коллективными силами. В частности, речь идет об оснащении коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, «доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, включая учения.

По его словам, Россия также планирует уделить внимание развитию авиационных сил и системы противовоздушной обороны, улучшению механизмов задействования миротворцев.

«Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере и особый акцент намерены сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса», — обозначил Путин.

Саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Президент также предложил в преддверии саммита повести международный экспертный форум, посвященный формированию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Елена Чернышова
ОДКБ Россия МИД
Материалы по теме
Лукашенко закрепил военные обязательства Минска в случае атаки на ОДКБ
Политика
В парламенте Армении заявили, что она «фактически вышла» из ОДКБ
Политика
Путин попробовал сыграть на комузе перед заседанием ОДКБ в Бишкеке. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Кремль анонсировал новые переговоры по Украине на следующей неделе Политика, 12:44
В Израиле брали секретные данные для ставок Polymarket. Игроки арестованы Крипто, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В МИДе заявили об оказании материальной помощи Кубе Политика, 12:33
«Вдруг я провалюсь!» Почему нам страшно выступать перед публикой Образование, 12:32
Средства ПВО за неделю сбили 5 ракет «Фламинго» и 39 снарядов HIMARS Политика, 12:30
Yandex AI возглавил топ App Store в Турции Технологии и медиа, 12:26
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Китае решили запретить ставить на автомобили «рули-штурвалы» Авто, 12:23
«ВкусВилл» начал расследование после сообщений об отравлении супом Политика, 12:22
Росреестр предложил поднять плату для юрлиц за выписку из ЕГРН Общество, 12:19
Норвежская полиция провела обыски у экс-премьера по делу Эпштейна Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Рынок США потерял $1 трлн за один день из-за обвала акций бигтехов Инвестиции, 12:11
ФСБ задержала подозреваемых в вербовке в запрещенную организацию. Видео Политика, 12:09