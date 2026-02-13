МИД назвал целью России повышение боевого потенциала ОДКБ

Москва намерена сосредоточиться на наращивании боевого потенциала коллективных сил и оснащении их современными вооружениями, заявил замглавы МИД Панкин. С 1 января председательство в организации перешло к России от Киргизии

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Россия, принявшая председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), намерена сосредоточиться на наращивании боевого потенциала коллективных сил, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

«Важное значение придаем развитию силовой компоненты организации. Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой», — сказал он на заседании председателей комитетов парламентов стран — участниц ОДКБ по вопросам международных отношений, обороны и безопасности (цитата по ТАСС).

С 1 января началось председательство России в ОДКБ, оно перешло от Киргизии.

В ноябре на саммите лидеров ОДКБ в Бишкеке президент Владимир Путин заявил, что за прошедшее десятилетие ОДКБ «превратилась в авторитетную региональную структуру», которая «надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве».

Среди приоритетов Путин назвал укрепление военного потенциала ОДКБ, повышение боеспособности национальных контингентов и совершенствование управления коллективными силами. В частности, речь идет об оснащении коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, «доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, включая учения.

По его словам, Россия также планирует уделить внимание развитию авиационных сил и системы противовоздушной обороны, улучшению механизмов задействования миротворцев.

«Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере и особый акцент намерены сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса», — обозначил Путин.

Саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Президент также предложил в преддверии саммита повести международный экспертный форум, посвященный формированию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.