Политика⁠,
0

WSJ узнала, что США применили секретный лазер, спутав шарики с дронами

FAA применило сверхсекретную лазерную систему из-за дронов мексиканских картелей, обнаруженных на границе. После расследования полиция выяснила, что как минимум три цели оказались воздушными шариками
Фото: IMAGO / Global Look Press
Фото: IMAGO / Global Look Press

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), а также Таможенная и пограничная служба (USCBP) без согласования с Пентагоном применили сверхсекретную лазерную систему Минобороны против дронов мексиканских картелей, которые оказались воздушными шариками, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Поздно вечером во вторник, 10 февраля, FAA уведомило, что закроет воздушное пространство вокруг аэропорта Эль-Пасо на десять дней, не предупредив ни Пентагон, ни Белый дом, ни Министерство внутренней безопасности (DHS). И потом так же, почти без объяснений, отменило ограничения через несколько часов. Представители администрации США заявили, что FAA и Пентагон не выявили угрозы гражданским рейсам.

После того как полиция проанализировала сбитые объекты, оказалось, что по меньшей мере три из них оказались не дронами, а праздничными шариками, рассказали изданию два источника, знакомых с расследованием.

По словам других источников, произошедшее связано с недопониманием между Пентагоном, FAA и DHS.

«Глава FAA вчера сказал, что твит [министра транспорта США Шона] Даффи о дронах картелей абсолютно верен, они знали о запросе на закрытие неба, но он не знал, почему FAA закрыло на десять дней. Теперь слышим, сбит воздушный шар. Жду разъяснений», — заявила младший сенатор США от штата Иллинойс Тэмми Дакворт.

В США заявили о «вторжении дронов мексиканских картелей»
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

О том, что США приняли военные меры против беспилотников «мексиканских картелей», которые, по утверждению Вашингтона, пересекли воздушное пространство страны в районе Эль-Пасо в Техасе, ранее сообщила Financial Times.

Член палаты представителей от Эль-Пасо Вероника Эскобар усомнилась в версии администрации и отметила, что случаи пролета беспилотников с территории Мексики «не считаются чем-то необычным». Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила, что у властей страны нет информации о применении дронов на границе.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Мексика США беспилотники картель
