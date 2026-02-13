Фицо фразой о марихуане попросил Амстердам не вмешиваться в дела Словакии

С критикой Фицо выступил из-за нового коалиционного соглашения в Нидерландах. Там предлагается сократить финансирование ЕС и ограничить право голоса стран-членов, которые «активно подрывают Европу», таких как Венгрия и Словакия

Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Нидерландам не следует вмешиваться в дела других государств — членов ЕС, упомянув марихуану, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видео, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Фицо критикует предложение нового коалиционного соглашения Нидерландов о возможности сократить финансирование ЕС и ограничить право голоса стран — членов блока, которые «активно подрывают Европу», в частности Венгрии и Словакии.

Словацкий премьер обвинил «голландских политических друзей» во вмешательстве в суверенные дела республики и напомнил властям страны о частичной легализации употребления марихуаны. «Это ваше дело. Но угроза другой стране наказанием за ее суверенитет и законность переходит красную черту», — сказал он (цитата по Euractiv).

Премьер Словакии подчеркнул, что наказание государств — членов ЕС за их «суверенные взгляды» является «дорогой в ад» и может подорвать объединение в целом.

«Международное движение» ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Коалиционное соглашение о формировании нового правительства Нидерландов под названием «За работу!» (Aan de slag!) партий «Демократы 66» (D66), «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) и «Христианско-демократический призыв» (CDA) было представлено 30 января.

В документе, в частности, сказано, что в настоящий момент из-за геополитических напряжений «европейские ценности и интересы испытывают давление». Партии называют стремление Европы к независимости и ускоренное тесное сотрудничество, в том числе в области обороны крайне срочным вопросом. Они также считают, что «взросление Европы как силового блока требует нового мышления».

«Мы жестко будем пресекать действия стран, которые активно подрывают Европу, таких как Венгрия и Словакия, добиваясь в Евросоюзе упрощения процедуры по статье 7, чтобы было легче лишать страны права голоса.

Венгрия утрачивает право на получение европейских средств. В ЕС мы выступаем за отмену требования единогласия при принятии решений в рамках общей внешней и оборонной политики», — говорится в одном из положений документа.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их «цивилизованном» употреблении.

Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановления определенных прав государства — члена ЕС, если другие члены союза идентифицируют другое государство как постоянно нарушающее основополагающие ценности ЕС.