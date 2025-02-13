Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Самолет Gulfstream C-37B вылетел из города Кэмп-Спрингс, где находится база Эндрюс, и прилетел в Роттердам, откуда направился в сторону России. Трамп накануне анонсировал освобождение еще одного заключенного вслед за Фогелем

Самолет Gulfstream C-37B (Фото: Karolis Kavolelis / Fotodom / Shutterstock)

Бизнес-джет Gulfstream C-37B, принадлежащий ВВС США, приземлился в Москве, следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет утром 13 февраля вылетел из города Кэмп-Спрингс в Мэриленде (там находится американская авиабаза Эндрюс) и прилетел в Роттердам, а уже оттуда направился в сторону России, свидетельствуют данные сервиса.

11 февраля в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. В тот же день Белый дом сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, школьного учителя, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. Он уже вернулся на родину и встретился с Трампом.

Взамен Соединенные Штаты освободили сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника, которого Вашингтон обвинял в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд. Россиянин вечером 13 февраля прибыл в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Трамп анонсировал освобождение еще одного американца, не назвав его имени.

Накануне Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили обмен заключенными, договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине, а также условились встретиться лично.