Во Франции задержали экс-премьера Жана Кастекса
Бывший премьер-министр Жан Кастекс задержан по делу о растрате государственных средств и подлоге документов, сообщает BFMTV со ссылкой на судебный источник.
Кастекс с утра четверга находится под стражей в жандармерии Монпелье.
Прокуратурой Монпелье было начато предварительное расследование после доклада доклада антикоррупционной ассоциации Anticor. В основе этого расследования лежат подозрения в отношении экс-премьера, когда он в 2017 году возглавлял сообщество муниципалитетов Конфлан-Каниго в департаменте Восточные Пиренеи.
Кастекс был премьером Франции с июля 2020 по май 2022 года.
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