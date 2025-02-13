Bloomberg описал «кошмарный» для Украины вариант завершения конфликта

Скорее всего, утраченные Украиной территории останутся под контролем России и «в подвешенном состоянии», а Киев не получит прочные гарантии безопасности, прогнозирует Bloomberg. Москва требует учитывать «реалии на земле»

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На фоне договоренности российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о начале мирных переговоров по урегулированию конфликта с Украиной становятся видны очертания возможных сценариев, пишет Bloomberg.

Аналитики агентства описали три варианта, которые могут лечь в основу дипломатического урегулирования между Россией и Украиной:

Базовый и наиболее вероятный сценарий предполагает, что полученные Россией территории в обозримом будущем останутся под российским контролем и «в подвешенном состоянии». Допускается возможность некоторых обменов территорий, например захваченной ВСУ части Курской области. Украина получит некоторые гарантии безопасности, сила которых станет предметом переговоров. Но поскольку вступление Украины в НАТО на повестке дня не стоит, выполнение обязательств будет зависеть от решений политиков. Европа может убедить США какое-то время продолжать помогать Киеву, пока не нарастит собственные возможности в этом направлении.

сценарий предполагает, что полученные Россией территории в обозримом будущем останутся под российским контролем и «в подвешенном состоянии». Допускается возможность некоторых обменов территорий, например захваченной ВСУ части Курской области. Украина получит некоторые гарантии безопасности, сила которых станет предметом переговоров. Но поскольку вступление Украины в НАТО на повестке дня не стоит, выполнение обязательств будет зависеть от решений политиков. Европа может убедить США какое-то время продолжать помогать Киеву, пока не нарастит собственные возможности в этом направлении. В идеальном для Украины сценарии США и Европа обяжутся вмешаться, если Россия нарушит условия сделки, однако угроза прямого столкновения с Москвой вызывает опасения даже среди самых преданных сторонников Киева. Либо же Запад мог бы пообещать увеличить военную помощь Украине, вернуть или усилить санкции против России, развить украинскую промышленность и помочь модернизировать ВСУ, прогнозируют аналитики, что поможет Киеву вступить в ЕС.

сценарии США и Европа обяжутся вмешаться, если Россия нарушит условия сделки, однако угроза прямого столкновения с Москвой вызывает опасения даже среди самых преданных сторонников Киева. Либо же Запад мог бы пообещать увеличить военную помощь Украине, вернуть или усилить санкции против России, развить украинскую промышленность и помочь модернизировать ВСУ, прогнозируют аналитики, что поможет Киеву вступить в ЕС. Кошмарный для Киева вариант означает, что еще до прекращения огня Трамп потеряет интерес к будущему Украины, прекратит военную и финансовую поддержку и оставит решение проблемы на страны Европы. В таком случае сделка бы сохранила суверенитет Украины, но Россия получила бы значительные выгоды, например обеспечив Москве контроль над новыми регионами и заблокировав вступление Украины в НАТО, предполагают эксперты.

По подсчетам Bloomberg, Украине потребуется примерно $230 млрд на восстановление зданий и инфраструктуры, пострадавших от боевых действий. Однако сейчас между потребностями Киева и обещанным ему финансированием есть дефицит в размере $130 млрд, что угрожает экономическому восстановлению страны и устойчивому существованию государства.

Для крупнейших стран Европы поддержка Украины и усиление собственных вооруженных сил обойдутся в $3,1 трлн в течение ближайшего десятилетия, считают аналитики агентства. Восстановление армии Украины может стоить около $175 млрд за десять лет в зависимости от ее состояния на момент перемирия и площади территории, которую предстоит охранять. На размещение 40 тыс. миротворцев потребуется примерно $30 млрд на тот же период. Bloomberg отмечает, что столь значительные военные расходы поставят страны Европы перед сложным выбором относительно финансирования здравоохранения, социальных гарантий и образования.

Европейские источники Bloomberg выразили обеспокоенность из-за отсутствия среди членов команды Трампа опыта переговоров с Россией, тогда как высшие российские чиновники десятилетиями контактировали с США и Украиной, а некоторые имеют опыт в спецслужбах.

Российские власти категорически против вступления Украины в НАТО в любом формате и отрицают возможность территориальных обменов, подчеркивая, что Донбасс, Херсонская и Запорожская области, а также Крым вошли в состав России. Киев признает невозможность возвращения утраченных территорий силовым путем, но отказывается официально считать их вошедшими в состав России. Украинские власти требуют гарантий безопасности, а также либо частичного вступления в НАТО, либо направления сотен тысяч миротворцев.