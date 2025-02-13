Власти подготовили реформу нотариата

Власти подготовили реформу работы нотариусов. Среди изменений — усиление контрольной роли государства, ограничение срока работы глав нотариальных палат, изменения в установке тарифов и процедуре лишения статуса нотариуса

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Минюст разработал проект федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с подготовкой законопроекта.

В пресс-службе Министерства юстиции РБК подтвердили, что в настоящее время законопроект готовится к размещению для публичного обсуждения. Проект закона направлен на повышение доступности и качества нотариальных услуг, а также на усиление государственного контроля за деятельностью нотариусов, отмечают в Минюсте. В Федеральной нотариальной палате от комментариев отказались.

Изменения разрабатывали по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, их цель — установление нового нормативного регулирования нотариата. Проект закона готовился несколько месяцев. В июле 2024 года министр юстиции Константин Чуйченко представил его основные положения в Совете Федерации на президиуме совета законодателей. После чего продолжилось обсуждение с профильным сообществом.

К необходимости подготовки нового закона привело положение дел, которое демонстрирует сегодня нотариат и которое «несовместимо с его публично-правовым значением и ролью в российском правопорядке», тогда как роль государства свелась к сервисной, говорил в июле министр Чуйченко.

С 1993 года нотариальная деятельность регулируется Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, дополнительно действуют более 50 приказов Минюста, в том числе 39 принятых совместно с ФНП. Но подходы, заложенные во время, когда частный нотариат только формировался и государство делегировало большую часть контрольных полномочий региональным нотариальным палатам и ФНП, показали недостаточную эффективность и привели к возникновению ряда негативных факторов, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Поэтому Минюст предложил закрепить цели и принципы нотариата, а исключительное право по разработке и принятию нормативных правовых актов подзаконного уровня оставить за собой; закон также предполагает изменение процедур допуска в профессию и расширение возможностей министерства в приостановлении и прекращении полномочий нотариуса; пересмотр порядка формирования стоимости нотариальных услуг; изменение порядка работы председателей нотариальных палат.

Наделение Минюста правом обратиться в суд для лишения нотариуса полномочий

По действующим нормам правом обратиться в суд с требованием лишить нотариуса права ведения деятельности могут только региональные нотариальные палаты. Однако, как обращал внимание Чуйченко и как говорится в пояснительной записке, региональные палаты часто не спешат этого делать даже после того, как в отношении нотариусов возбуждены уголовные дела и вынесены приговоры.

В 2021–2022 годах Минюст при содействии МВД выявил наличие судимости в разные периоды времени у более чем 180 нотариусов, занимающихся частной практикой. Среди составов совершенных преступлений — мошенничество, подделка документов, хищение денежных средств, присвоение имущества, злоупотребление полномочиями частного нотариуса.

Например, Минюст выявил несколько случаев наличия у нотариусов и их помощников гражданства иностранных государств вопреки прямому запрету. Иностранное гражданство имели 29 нотариусов и их помощников (больше всего в Крыму — 23 нотариуса). По собственному желанию полномочия сложили один нотариус в Ростовской области и один нотариус в Крыму, в отношении остальных нотариусов необходимые меры нотариальными палатами не принимаются, отмечено в пояснительное записке.

За злоупотребления при проведении конкурсов на замещение должностей нотариусов осуждены бывший президент нотариальной палаты Башкирии Роза Евстафьева, бывший президент нотариальной палаты Московской области — бывший вице-президент Федеральной нотариальной палаты Станислав Смирнов, бывший президент нотариальной палаты Адыгеи Людмила Самогова, под следствием находится президент нотариальной палаты Дагестана Шамсутдин Джалаев.

Не контролирует сейчас государство и процесс замещения временно отсутствующего нотариуса, указывает разработчик. Сейчас ФНП самостоятельно определяет перечень причин, при возникновении которых нотариус может не исполнять свои обязанности, а возложить их исполнение на своего помощника. Среди них — отпуск, составляющий

60 календарных дней, исполнение поручений президента нотариальной палаты, участие в семинарах нотариальной палаты, а также любые иные причины, если они признаются палатой уважительными.

Ограничение срока полномочий руководителей нотариальных палат

Проектом закона предлагается ограничить срок полномочий председателя ФНП четырьмя годами, а общее пребывание в должности — двумя сроками. Совмещать руководство Федеральной нотариальной палатой и региональной будет запрещено. Срок полномочий членов правления нотариальной палаты предложено ограничить четырьмя годами. Такие же сроки работы предлагают и для руководителей правления региональных нотариальных палат.

По сложившейся практике, многие главы палат руководят ими несколько сроков. Так, нынешний глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик впервые был избран в 2014 году, после чего был переизбран в 2019 году на новый семилетний срок. Он также возглавляет Московскую городскую нотариальную палату, последний раз был переизбран также в 2019 году.

Изменение требований к нотариусам

Правительство также предложило расширить запрет на наличие иностранного гражданства запретом наличия вида на жительство или его аналога. Также в проекте закона более тщательно прописаны требования к образованию нотариуса — у него должно быть высшее юридическое образование по специальности «юриспруденция» или «правоведение» либо степень бакалавра и магистра исключительно по направлениям «юриспруденция» или «правоведение».

В случае принятия закона изменится порядок формирования государственной квалификационной комиссии, принимающей экзамен у нотариуса. Законом предлагается включать в комиссию восемь человек — по три представителя от территориального органа Минюста и нотариальной палаты, а также по одному представителю от законодательного органа и правительства региона. Председателем комиссии предлагается сделать представителя территориального органа Минюста.

Сейчас экзамен на нотариуса проводят региональные квалификационные комиссии, в составе которых не менее шести человек — представители территориального органа, а также представители научного сообщества, кандидатуры которых представлены Федеральной нотариальной палатой, и нотариусы, имеющие стаж работы по юридической специальности не менее десяти лет. Экзамен проводится в электронной системе: он состоит из теста и практического задания.

Проектом также предлагается повысить предельный возраст пребывания при согласованном решении нотариальной палаты и территориального органа юстиции — до 80 лет.

Установка предельных размеров тарифов

По действующим правилам предельный размер взимаемых нотариусом региональных тарифов устанавливает Федеральная нотариальная палата по специальной формуле. Полномочия Минюста ограничиваются только утверждением этой формулы, корректировать ее у министерства полномочий нет.

В случае принятия изменений стоимость нотариальных услуг будет регулироваться государством — Минюст установит предельные размеры тарифов, а конкретные размеры тарифов будут определять региональные органы государственной власти с учетом социально-экономической обстановки конкретного региона. Это исключит возможность произвольного завышения стоимости нотариальных услуг нотариальным сообществом, считают в правительстве.

При изменении правил формирования тарифов «необходимо соблюдать баланс разумности», сказал РБК московский нотариус Глеб Акимов. Он предполагает, что будут проводиться консультативные совещания и что территориальный орган юстиции будет следить и направлять свои предложения, предлагать поправки и коэффициенты, чтобы ставки тарифов обеспечили баланс между обеспечением деятельности нотариусов и возможностями лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий.

Во время обсуждения законопроекта в июле в Совете Федерации председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призывал «не возвращаться к государственному нотариату». По его словам, большинство нотариусов — добропорядочные профессионалы.

За время действия Основ законодательства о нотариате в регулировании отрасли произошел перекос в сторону нотариальных палат, располагающих большими полномочиями, сформировалась своего рода сословная корпорация, которая хочет сама решать все вопросы и часто тормозит принятие необходимых решений, согласен с логикой Минюста нотариус Акимов. В нынешней системе, по оценке Акимова, есть примеры коррупции при назначении на должности (есть подтвержденные судами факты в Башкирии и Московской области), перекосы в системе проведения экзаменов, а суды, которые могли бы решать спорные вопросы, часто не вникают в суть нарушения прав конкретных нотариусов, приняв аксиому о том, что нотариусы — это сословная корпорация, которая сама во всем может разобраться, но при этом страдают интересы государства в сфере надзора за системой нотариата в целом.