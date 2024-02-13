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Военная операция на Украине ,  
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Заместителем Сырского стал произведший «первый выстрел» в Донбассе

Заместителем Сырского стал произведший «первый выстрел» в Донбассе Сухаревский
Сюжет
Военная операция на Украине
Новым замом главкома ВСУ стал полковник Сухаревский — он в 2014 году нарушил приказ «не открывать огонь» против вооруженного отряда в Донбассе
Владимир Зеленский и Вадим Сухаревский
Владимир Зеленский и Вадим Сухаревский (Фото: president.gov.ua)

Заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского назначен полковник Вадим Сухаревский, указ подписал президент Владимир Зеленский. Его называют сделавшим «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году, обратило внимание «Громадьске».

Речь идет о 13 апреля 2014 года. Тогда Сухаревский (позывной Барсук) возглавлял 3-ю роту 80-й аэромобильной бригады, действовавшей в окрестностях Славянска, возле села Семеновка. Накануне отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) захватил отделение милиции в Славянске, но командир бригады отдал приказ не открывать огонь, пересказывает ход событий Forbes.ua. Позднее комдив объяснял, что стрельба на Евромайдане привела к аресту милиционеров и он не хотел повторять этот опыт.

В тот день группа спецназовцев СБУ и рота десантников ВСУ были атакованы вооруженным отрядом сторонников отделения от Украины. Сухаревский приказал вмешаться. «Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам», — рассказывал Сухаревский, его цитирует «РБК-Украина».

На должности заместителя главкома Сухаревский будет отвечать за беспилотные системы и развитие применения дронов. В июне 2022 году ему присвоили звание Героя Украины.

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Игорь Стрелков

Игорь Стрелков (Гиркин) в ноябре 2014 года заявил об ответственности за начало вооруженного конфликта в Донбассе. «Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе», — пояснил он. Стрелков уверен, что при ином развитии событий «было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных», после чего «и на этом бы кончилось». Он тогда повторил: «Практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд».

Стрелков полагает, что его отряд «смешал все карты», начав вести серьезные бои, так как сперва этого не хотела ни одна из сторон. «Долгое время мы не трогали их блокпосты, и они не проявляли агрессии», — рассказывал он.

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Российские власти обвиняют в начале конфликта Украину. «Начали войну в Донбассе с 2014 года, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Ведь с этого все началось. Есть же видеозапись, когда самолеты наносят удар по Донецку сверху», — заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

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Украина Александр Сырский Донбасс Славянск Игорь Стрелков
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