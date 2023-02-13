Захарова назвала грабежом решение Киева продать российские активы
Решение украинских властей о продаже конфискованных российских активов является открытым грабежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Украинские власти осуществляют открытый грабеж, принимая постановление, которое регулирует продажу конфискованных в стране российских активов», — написала она.
По словам Захаровой, в Киеве опережают «даже своих западных наставников, которые тщетно стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества».
Дипломат сравнила действия правительства Украины с поведением нацистской Германии, которая «тоже активно грабила, отнимая чужое имущество».
Ранее 10 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство решило продать на аукционах конфискованные в стране активы, принадлежащие России и российским компаниям. Он заверил, что аукционы будут открытыми и прозрачными.
Правительство Украины уже одобрило постановление, в котором описан порядок их проведения.
Полученные средства власти Украины собираются потратить на восстановление энергосистемы, жилья, разминирование территорий и другие цели.
10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».
Изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости».