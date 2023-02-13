Минск заявил о готовности снова принять переговоры Москвы и Киева

Петер Сийярто и Сергей Алейник (Фото: Министерство иностранных дел Республики Беларусь)

Белоруссия готова снова предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине, заявил глава белорусского МИДа Сергей Алейник после переговоров в Минске с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«В 2022 году Венгрия предлагала свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию. Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле», — цитирует Алейника ТАСС.

«В данной связи хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка была, остается и будет открыта для мира», — добавил министр.

В феврале и начале марта 2022 года в Белоруссии прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

Российская спецоперация началась 24 февраля, а уже 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялся первый раунд переговоров, следующая встреча прошла 3 марта в Беловежской Пуще. Стороны сообщили, что им удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, однако к существенным подвижкам переговоры не привели. Третий раунд прошел 7 марта также в Беловежской Пуще.

Российскую делегацию возглавлял советник президента Владимир Мединский. Переговоры в Белоруссии не принесли существенных результатов.

Минский процесс — переговоры трехсторонней контактной группы с участием России, Украины и ОБСЕ — продолжался с 2014 года по 2021 год.

Украинские власти неоднократно отвергали возможность в сегодняшних условиях заключать новые «минские соглашения».