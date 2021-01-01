В Башкирии во время охоты погиб замглавы отдела управления МЧС

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Заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС по Республике Башкортостан Ренат Абдульманов погиб от ранения во время охоты. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В период нахождения в основном отпуске заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан, находясь на охоте в Куюргазинском районе вблизи населенного пункта Красный Восток, получил пулевое ранение в плечо», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования семье погибшего.

По версии следствия, инцидент произошел днем 27 ноября. Установлено, что группа из пятерых мужчин охотилась в лесопосадке вблизи деревни Красный Восток Куюргазинского района. Один из охотников, заметив пробегающего лося, выстрелил в него несколько раз из своего карабина. При этом он не убедился в отсутствии людей в зоне, где велась охота. В результате одна пуля попала в грудь другого охотника в возрасте 39 лет. Другие охотники поместили мужчину в автомобиль и отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности). В совершении преступления подозревается 62-летний житель Куюргазинского района. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.