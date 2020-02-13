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Политика ,  
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Минюст предложил сделать герб Белоруссии более миролюбивым

Помимо изменения мелких элементов авторы эскиза решили повернуть и изображение глобуса, большую часть которого в нынешнем варианте занимает территория России
Фото: Малашенков Василий / ТАСС

Министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский сообщил о том, что в ведомстве подготовили проект закона о коррекции законодательства государственных символов, сообщает агентство БелТА. Изменить планируется герб республики.

По словам Слижевского, изображение герба нуждается в совершенствовании, потому что к нему возникали вопросы. В частности, министр заявил, что звезда, которая находится на самом верху, в нынешнем виде «носит несколько воинственный характер».

«Беларусь — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ своей политики», — заявил Слижевский. По его словам, в соответствии с этой позицией у звезды не должно быть четких граней.

Планируется также изменить изображение параллелей и меридианов на глобусе под изображением контуров Белоруссии, а также четко прорисовать некоторые элементы. «Есть такие нюансы, которые вызывают не всегда правильные ассоциации, безусловно, они подлежат приведению в идеальный вид», — сказал министр.

В документе, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, есть изображение измененной версии герба. От нынешнего он отличается не только другой прорисовкой звезды и изменением в ряде мест цветовой палитры, но и небольшим поворотом глобуса. Если сейчас солнце встает над Арктикой и освещает в основном Россию, то теперь оно встает над Гренландией и освещает в основном Центральную Европу.

Нынешний герб Белоруссии был создан в 1995 году и заменил герб «Погоня», который был официальным символом страны после провозглашения в 1991 году независимости. Стилистически он напоминает герб БССР, однако в нем отсутствуют советские флаги, лозунги, серп и молот. Глобус на гербе в версии до 1991 года был изображен очень схематично.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия
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