Сразу четыре министра из правительства Британии ушли в отставку

Самым резонансным стало увольнение министра финансов Саджида Джавида. Его отставка стала частью процесса перестановок в кабмине, инициированного премьер-министром Борисом Джонсоном

Саджид Джавид (Фото: George Cracknell Wright / Zuma / Global Look Press)

Сразу четыре британских министра покинули свои посты по решению премьер-министра страны Бориса Джонсона. О перестановках в правительстве сообщается на сайте кабмина.

Наибольшее внимание британских СМИ привлекла отставка министра финансов (канцлера Казначейства) Саджида Джавида. В частности, Sky News отмечает, что глава Минфина покинул свой пост менее чем за четыре недели до представления парламенту нового бюджета. В биографии Джавида на официальном сайте правительства Великобритании уже появилась запись о том, что Джавид занимал должность до 13 февраля 2020 года.

В Twitter-аккаунте британского премьер-министра Бориса Джонсона также появился пост о том, что новым канцлером Британии назначен старший секретарь Казначейства Риши Сунак.

Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на источник, близкий к Джавиду, министр финансов уволился из-за разногласий с Джонсоном. Премьер-министр попросил Джавида уволить всех его советников для того, чтобы правительство Джонсона могло назначить своих людей на эти должности. «Министр сказал, что ни один уважающий себя министр не примет эти условия», — рассказал источник. По его информации, таким образом правительство Джонсона пыталось взять под контроль министерство финансов.