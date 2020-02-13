Посол в Израиле назвал последствия отказов россиянам во въезде в страну

Рост необоснованных отказов на въезд россиян в Израиль подрывает основы туризма, а также культурных, образовательных и научных связей, заявил РБК посол в еврейском государстве

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За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью, приуроченном к Дню дипломата.

По словам Викторова, в посольство России и МИД поступают многочисленные жалобы от россиян об отказе во въезде в Израиль «по непонятным для них причинам». «Среди них (россиян. — РБК) — туристы и паломники, которые абсолютно четко, с их точки зрения, выполнили все условия: купили билеты, путевки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств — однако въехать в Израиль им не разрешили», — отметил дипломат.

Случаи неправомерного отказа посольство берет под свой контроль и обсуждает этот вопрос с израильскими органами, указал Викторов. У России с израильской стороной сложилось понимание, что нынешняя ситуация — «ненормальная и требует совместных действий по ее исправлению», сказал он. «Речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей. Надеюсь, что совместными усилиями удастся переломить неблагоприятную тенденцию и решить имеющиеся проблемы», — пояснил дипломат.

Чтобы урегулировать ситуацию, Россия и Израиль намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИДов и правоохранительных органов, заверил Анатолий Викторов.

Как отметил Викторов, Израиль обеспокоен ростом незаконной миграции. «Однако противодействие незаконной миграции не начинается и не заканчивается в аэропортах или в других пунктах въезда в страну. Это вопрос более сложный и комплексный, его нужно решать по линии правоохранительных органов», — сказал он, уточнив, что «такое сотрудничество налаживается очень интенсивно».