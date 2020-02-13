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Посол в Израиле назвал последствия отказов россиянам во въезде в страну

Рост необоснованных отказов на въезд россиян в Израиль подрывает основы туризма, а также культурных, образовательных и научных связей, заявил РБК посол в еврейском государстве
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью, приуроченном к Дню дипломата.

По словам Викторова, в посольство России и МИД поступают многочисленные жалобы от россиян об отказе во въезде в Израиль «по непонятным для них причинам». «Среди них (россиян. — РБК) — туристы и паломники, которые абсолютно четко, с их точки зрения, выполнили все условия: купили билеты, путевки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств — однако въехать в Израиль им не разрешили», — отметил дипломат.

Случаи неправомерного отказа посольство берет под свой контроль и обсуждает этот вопрос с израильскими органами, указал Викторов. У России с израильской стороной сложилось понимание, что нынешняя ситуация — «ненормальная и требует совместных действий по ее исправлению», сказал он. «Речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей. Надеюсь, что совместными усилиями удастся переломить неблагоприятную тенденцию и решить имеющиеся проблемы», — пояснил дипломат.

Чтобы урегулировать ситуацию, Россия и Израиль намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИДов и правоохранительных органов, заверил Анатолий Викторов.

Как отметил Викторов, Израиль обеспокоен ростом незаконной миграции. «Однако противодействие незаконной миграции не начинается и не заканчивается в аэропортах или в других пунктах въезда в страну. Это вопрос более сложный и комплексный, его нужно решать по линии правоохранительных органов», — сказал он, уточнив, что «такое сотрудничество налаживается очень интенсивно».

За прошлый год Израиль отказал во въезде 5,7 тыс. россиянам — это на 1,3 больше, чем в 2018 году, сообщает израильское издание Haaretz. В 2016 году число отказов составляло менее 500. В целом же поток туристов из России в Израиль в 2018 году составил почти 400 тыс. человек.

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В израильском МИДе объяснили увеличение числа отказов ростом заявок россиян на убежище. «К сожалению, в последние годы увеличилось и количество попыток незаконной трудовой миграции россиян в Израиль. Это вынуждает нас осуществлять более тщательную проверку, и иногда приходится отказывать некоторым российским гражданам во въезде в нашу страну», — заявила РБК представитель пресс-службы посольства Израиля в России Яна Котляр-Галь. Для разрешения создавшейся ситуации в настоящее время ведется плотный диалог с российской стороной, уточнили в посольстве.

Как сообщала газета Haaretz, с 2009 по 2015 год статус беженца в Израиле запросили 17 россиян, но этот показатель начал расти после 2017 года, когда убежища запросили более 600 граждан России. Как писала газета The Jersualem Post, с 2015 года в Израиль эмигрировали порядка 40 тыс. российских евреев — это всего на 4 тыс. меньше, чем совокупный объем эмиграции из России с 2005 по 2015 год.

Соглашение с ЕАЭС

В этом году Израиль и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планируют подписать соглашение о свободной торговле, сказал посол Викторов. Он уточнил, что очередной, уже шестой по счету, раунд переговоров по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Израилем пройдет в марте в Израиле. «Рассчитываем на то, что Соглашение о зоне свободной торговли станет не просто политическим шагом или декларацией, а принесет реальные дивиденды экспортерам, работающим в наших странах», — добавил Викторов.

Согласно официальной статистике, в 2019 году (январь—ноябрь) объем товарооборота Израиля и ЕАЭС составил $2,6 млрд — на $400 млн меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Из $2,6 млрд $1,8 млрд пришлось на экспорт ЕАЭС, $0,8 млн — на импорт.

Как следует из статистики российской таможенной службы, товарооборот России и Израиля за январь—ноябрь 2019 года составил $2 млрд — почти на $500 млн меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. Впрочем, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин ранее заявлял, что торговый оборот двух стран по итогам 2019 года превысил $5 млрд. Как пояснил Элькин, такие данные были получены при использовании израильской системы подсчета.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия, Израиль, миграция, Вторая мировая война, Великая Отечественная Война
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