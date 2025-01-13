Отправленный Маском в зону пожаров караван Cybertruck попал на видео
Пользователи X (Twitter) опубликовали видео с караваном из Cybertruck, следующим по автодороге штата Калифорния. Глава Tesla Илон Маск ранее написал, что направит электромобили Cybertruck с комплексами Starlink и бесплатным вайфаем в районы Лос-Анджелеса и Малибу, наиболее пострадавшие от лесных пожаров.
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