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Отправленный Маском в зону пожаров караван Cybertruck попал на видео

Появилось видео с караваном Cybertruck, направленным Маском в зону пожаров

Отправленный Маском в зону пожаров караван Cybertruck попал на видео
Video

Пользователи X (Twitter) опубликовали видео с караваном из Cybertruck, следующим по автодороге штата Калифорния. Глава Tesla Илон Маск ранее написал, что направит электромобили Cybertruck с комплексами Starlink и бесплатным вайфаем в районы Лос-Анджелеса и Малибу, наиболее пострадавшие от лесных пожаров.

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Cybertruck Tesla Илон Маск Лос-Анджелес Калифорния лесные пожары
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