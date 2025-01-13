Критикующий Украину президент Хорватии победил на выборах
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получил 74,68% голосов после обработки 100% бюллетеней и одержал победу на выборах во втором туре. Это следует из данных Государственной избирательной комиссии страны.
Миланович объявил о победе. «Воспринимаю это как одобрение моей работы в последние пять лет, знак доверия ко мне», — заявил он журналистам в избирательном штабе.
По результатам первого тура президентских выборов, который состоялся 29 декабря, Милановичу не хватило 1% для переизбрания. Тогда никто из кандидатов не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей.
Вместе с Милановичем во второй тур вышел экс-министр образования Драган Приморац, который выступал за прозападный курс и называл действующего президента угрозой для Хорватии. Он уже признал поражение: «Граждане Хорватии высказались, и нам нужно уважать их решение».
Миланович занимает пост президента с февраля 2020 года, а до этого возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии. Он не раз критиковал Украину, называя ее «самой коррумпированной в мире» страной», и выступал против помощи Евросоюза и НАТО Киеву.
Премьер-министр страны Андрей Пленкович называл Милановича «пуделем Путина», когда действующий президент выступил против участия Хорватии в программе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Правительству не удалось провести решение об участии в программе через парламент, и сейчас Хорватия и Венгрия остаются единственными странами — членами ЕС, входящими в НАТО, которые отказались от участия в NSATU.
Тема отправки европейских войск на Украину стала ключевой и на предвыборных дебатах в Хорватии. Миланович выступил с резкой критикой предложения об отправке европейских войск на территорию Украины. Действующий президент, в свою очередь, называл главу правительства «украинским агентом». «Эти люди не думают о последствиях. Кому вообще могла прийти в голову идея отправить 100 тыс. европейских солдат на Украину? Куда? Когда? По каким обязательствам?» — сказал Миланович.
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