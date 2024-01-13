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В Норвегии предложили считать преступлением помощь «иностранному влиянию»

Власти Норвегии предложили запретить помощь «иностранному влиянию»
Власти Норвегии после критики доработали проект об уголовном наказании за помощь опасному влиянию на общественное мнение из-за рубежа. В России условием получения статуса иноагента также может быть «иностранное влияние»
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Правительство Норвегии предложило сделать уголовным преступлением содействие операциям влияния для формирования общественного мнения, проводимых зарубежными разведками, которые могут нанести ущерб интересам страны. Норвежские власти считают это серьезной угрозой для государства, сообщила пресс-служба правительства.

«Мы знаем, что авторитарные государства могут пытаться влиять на нас в своих собственных интересах. Такие государства могут, например, распространять фейковые новости, чтобы ослабить доверие людей к прессе, органам государственной власти или другим важным социальным институтам», — пояснил министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

Первоначальный вариант законопроекта был раскритикован консультативными органами за слишком расплывчатые формулировки, которые могли бы негативно сказаться на свободе выражения мнений. В правительстве подчеркнули, что серьезно отнеслись к замечаниям и уточнили положения, чтобы избежать ущерба принципу свободы слова.

Служба безопасности Норвегии (PST) получит полномочия использовать «скрытые средства принуждения» для более эффективного обнаружения и предотвращения операций иностранного влияния.

В России с 2012 года в законодательство введено понятие «иностранный агент», с того момента меры, регулирующие эту сферу, не раз ужесточались.

Сейчас признанные иноагентами должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой, не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, работать на госслужбе, быть членами избирательных комиссий, организовывать публичные мероприятия.

С декабря прошлого года, для того чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно иметь финансирование из-за рубежа — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».

Летом этого года были приняты поправки, закрепляющие ответственность третьих лиц, способствовавших нарушению законодательства признанными иноагентами. При обсуждении инициативы депутат-коммунист Юрий Синельщиков указывал на размытые формулировки законопроекта, поскольку понятие «иностранная поддержка» весьма расплывчатое, а формулировка «предоставление помощи в иных формах» позволяет наделять статусом иноагента «практически всех».

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Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

PST считает Россию крупнейшей угрозой для Норвегии в сфере разведки, такого мнения спецслужба придерживается не первый год. Среди причин подобной активности ведомство называет близость двух стран, членство в НАТО и расширение альянса за счет Швеции и Финляндии, богатые природные ресурсы и конкурентоспособные технологии Норвегии, поддержка Украины и поставки норвежских энергоресурсов в Европу. Другим потенциальным противником в сфере разведке служба безопасности Норвегии определила Китай, Иран и Северную Корею.

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В 2017 году PST впервые сообщило о раскрытии российской операции влияния в Норвегии, ведомство заподозрило Москву в намерении повлиять на Нобелевский комитет, чтобы премию мира в 2015-м не получил номинант с Украины. В результате ее вручили квартету национального диалога в Тунисе за вклад в развитие демократии в Тунисе после «Жасминовой революции» 2011 года. Власти России обвинения норвежской спецслужбы отвергли, посольство сочло заявление «параноидальным».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Норвегия политическое влияние
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