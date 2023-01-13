СК Белоруссии заподозрил экс-кандидата в президенты в экстремизме

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 19:23
В Литве взорвался газопровод близ границы с Латвией Политика, 21:58
СКА пятый раз в сезоне обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ Спорт, 21:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:45
В Совфеде в ответ на идею Володина о конфискации напомнили о логике УК Политика, 21:32
Большинство игроков юниорской сборной ДР Конго провалили тест на возраст Спорт, 21:28
Компания Трампа получила максимальный штраф за схему ухода от налогов Бизнес, 21:27
Минюст внес в реестр иноагентов Смольянинова и Троицкого Политика, 21:15
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Более 800 детей пришли на тренировку «Вашингтона» в честь Овечкина Спорт, 21:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
В Бердянске подорвали автомобиль главы района Политика, 20:57
СК Белоруссии заподозрил экс-кандидата в президенты в экстремизме Политика, 20:48
В РУСАДА допустили обжалование решения по делу Валиевой Спорт, 20:48
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 20:35
CNN узнал о планах властей допросить команду Трампа о секретных бумагах Политика, 20:35
Политика ,  
0 

СК Белоруссии заподозрил экс-кандидата в президенты в экстремизме

СК Белоруссии: экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев задержан за участие в беспорядках
Андрея Дмитриева задержали 11 января. Следствие утверждает, что он принимал участие в массовых беспорядках в Минске, после того как оппозиция не согласилась с очередной победой Александра Лукашенко
Андрей Дмитриев
Андрей Дмитриев (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Экс-кандидата в президенты Белоруссии, сопредседателя ликвидированного общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева задержали «за причастность к экстремистской деятельности», в том числе за участие в массовых беспорядках, сообщил белорусский СК.

Дмитриев был задержан 11 января, о причинах ранее не сообщалось. На президентских выборах 2020 года он уступил действующему главе государства Александру Лукашенко и кандидату объединенной оппозиции Светлане Тихановской.

Как утверждают следователи белорусского СК, политик принимал участие в уличных беспорядках, проходивших в Минске в августе—сентябре 2020 года. «Также установлено, что подозреваемый 599 раз пересекал государственную границу Республики Беларусь, из них 33 — после 2020 года. Следствие полагает, что наличие контактов у Дмитриева с представителями Запада и США может свидетельствовать о координации его «политической» деятельности из-за рубежа. Имеется информация, что задержанный контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшей главой Хиллари Клинтон», — сказано в сообщении.

Дмитриева подозревают по ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Максимальное наказание по статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Андрей Дмитриев был одним из четырех зарегистрированных оппонентов действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. По данным ЦИК страны, он набрал 1,2% голосов. Объединение «Говори правду», в котором он являлся сопредседателем, Верховный суд Белоруссии ликвидировал в октябре 2021 года, сославшись на выявленные нарушения в деятельности организации. Сам Дмитриев говорил, что при любом решении суда представители «Говори правду» продолжат свою деятельность.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Победу, по данным ЦИК, одержал Лукашенко с 80,10% голосов, второе место заняла Тихановская с 10,12%. Оппозиция назвала эти данные фальсифицированными. После объявления официальных результатов в стране начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Многие лидеры оппозиции либо были задержаны, либо покинули страну. Дмитриева в последний раз задерживали в августе прошлого года, но позже отпустили.

Читайте на РБК Pro
Чем полезна лень и почему не нужно ругать себя за безделье
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
«Похоже на удар в живот»: какой спорт спасает Цукерберга от перегрузки
«Купили за $1 — продали за $60 млн»: как создатель Cofix ищет бизнес-идеи
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белоруссия кандидат в президенты массовые беспорядки экстремизм
Материалы по теме
Лукашенко заявил, что фейки оппозиции о его болезнях «вылезут ей боком»
Политика
Литва и Польша отказали Белоруссии в выдаче Тихановской и Путило
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter