СК Белоруссии заподозрил экс-кандидата в президенты в экстремизме

Андрея Дмитриева задержали 11 января. Следствие утверждает, что он принимал участие в массовых беспорядках в Минске, после того как оппозиция не согласилась с очередной победой Александра Лукашенко

Андрей Дмитриев (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Экс-кандидата в президенты Белоруссии, сопредседателя ликвидированного общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева задержали «за причастность к экстремистской деятельности», в том числе за участие в массовых беспорядках, сообщил белорусский СК.

Дмитриев был задержан 11 января, о причинах ранее не сообщалось. На президентских выборах 2020 года он уступил действующему главе государства Александру Лукашенко и кандидату объединенной оппозиции Светлане Тихановской.

Как утверждают следователи белорусского СК, политик принимал участие в уличных беспорядках, проходивших в Минске в августе—сентябре 2020 года. «Также установлено, что подозреваемый 599 раз пересекал государственную границу Республики Беларусь, из них 33 — после 2020 года. Следствие полагает, что наличие контактов у Дмитриева с представителями Запада и США может свидетельствовать о координации его «политической» деятельности из-за рубежа. Имеется информация, что задержанный контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшей главой Хиллари Клинтон», — сказано в сообщении.

Дмитриева подозревают по ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Максимальное наказание по статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Андрей Дмитриев был одним из четырех зарегистрированных оппонентов действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. По данным ЦИК страны, он набрал 1,2% голосов. Объединение «Говори правду», в котором он являлся сопредседателем, Верховный суд Белоруссии ликвидировал в октябре 2021 года, сославшись на выявленные нарушения в деятельности организации. Сам Дмитриев говорил, что при любом решении суда представители «Говори правду» продолжат свою деятельность.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Победу, по данным ЦИК, одержал Лукашенко с 80,10% голосов, второе место заняла Тихановская с 10,12%. Оппозиция назвала эти данные фальсифицированными. После объявления официальных результатов в стране начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Многие лидеры оппозиции либо были задержаны, либо покинули страну. Дмитриева в последний раз задерживали в августе прошлого года, но позже отпустили.