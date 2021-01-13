В Киеве завели дело против замкомандующего Черноморским флотом России

Фамилию офицера в Генпрокуратуре не назвали, речь идет о событиях 2014 года. В Киеве утверждают, что россиянин вынудил ряд военнослужащих совершить госизмену

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Генпрокуратура Украины сообщила об уголовном деле против заместителя командующего Черноморского флота России. Информация об этом опубликована на сайте Генпрокуратуры Украины.

Фамилия офицера в сообщении не упоминается, его обвиняют в подстрекательстве военнослужащих Украины к государственной измене в 2014 году.

«По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены», — считают в Генпрокуратуре Украины.

«Угрожая применением военнослужащими Вооруженных Сил страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта», — отметили украинские прокуроры.