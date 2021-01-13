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Политика ,  
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В Киеве завели дело против замкомандующего Черноморским флотом России

Фамилию офицера в Генпрокуратуре не назвали, речь идет о событиях 2014 года. В Киеве утверждают, что россиянин вынудил ряд военнослужащих совершить госизмену
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Генпрокуратура Украины сообщила об уголовном деле против заместителя командующего Черноморского флота России. Информация об этом опубликована на сайте Генпрокуратуры Украины.

Фамилия офицера в сообщении не упоминается, его обвиняют в подстрекательстве военнослужащих Украины к государственной измене в 2014 году.

«По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены», — считают в Генпрокуратуре Украины.

«Угрожая применением военнослужащими Вооруженных Сил страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта», — отметили украинские прокуроры.

Главком ВМС Украины присягнул "крымскому народу"
Политика
Фото:ИТАР-ТАСС

В 2014 году на Украине по обвинению в государственной измене было возбуждено уголовное дело против контр-адмирала Дениса Березовского. 1 марта исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил его главкомом ВМС Украины, однако уже 2 марта Березовский принес присягу крымскому народу. Позже Березовский был назначен заместителем командующего Черноморского флота России, а в 2018 году его назначили заместителем командующего Тихоокеанским флотом России.

Согласно Уголовному кодексу Украины, преступление, квалифицированное по статье 111 (государственная измена), предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, проведенного на полуострове. Власти Украины считают произошедшее аннексией, не признают Крым российским и страны Запада. В Москве эти претензии отвергают, президент Владимир Путин говорил, что вопрос о принадлежности полуострова является «исторически закрытым», а жители Крыма свой выбор сделали.
 

Автор
Владислав Гордеев
Черноморский Флот Украина Генпрокуратура
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