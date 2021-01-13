МИД отверг утверждение о передаче Баку районов Карабаха «за просто так»

Премьер Армении сообщил о предложении России в рамках урегулирования конфликта в Карабахе передать Баку семь районов без определения статуса непризнанной республики. МИД России заявил, что это не соответствует действительности

Нагорный Карабах (Фото: МИД России / Global Look Press)

Заявления о том, что Россия в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе предлагала отдать Азербайджану семь районов непризнанной республики, обойдя вопрос о ее статусе, неверны. Так российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Игорь Попов ответил на статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Истоки 44-дневной войны».

Статья Пашиняна была опубликована 4 января. В ней говорилось, что в 2015 году Россия подготовила предложения, которые предусматривали возвращение Азербайджану семи районов Нагорно-Карабахской республики, возвращение беженцев и размещение там российских миротворцев. «Пакет предложений никак не касался вопроса статуса Нагорного Карабаха, он его обошел», — написал Пашинян. Премьер утверждает, что армянской стороне эти предложения были представлены в 2016 году.

«Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться, не соответствует действительности», — заявил Попов, комментируя публикацию. Представитель МИДа предположил, что под российскими предложениями армянский премьер подразумевает план поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам конфликта в июне 2019 года.

Как подчеркнул Попов, этот план действительно предусматривал возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, но в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Также в основе документа были признание за Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей республики в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ и другие пункты.