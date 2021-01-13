Премьер Эстонии подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Глава правительства Эстонии Юри Ратас подал в отставку. Ранее Центристская партия, лидером которой является премьер, оказалась замешана в коррупционном скандале

Юри Ратас (Фото: Johanna Geron / EPA / ТАСС)

В Эстонии глава Центристской партии Юри Ратас на фоне предъявленных ему подозрений по уголовному делу о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco объявил об отставке с поста премьер-министра. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия», — написал Ратас.

Накануне, 12 января, охранная полиция Эстонии (КаПо) сообщила о подозрениях в совершении преступления в отношении генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, советника министра финансов Керсти Крахт и бизнесмена Хиллара Тедера, сообщил портал ERR.

По данным КаПо, Тедер и Корб договорились, что бизнесмен пожертвует Центристской партии до местных выборов до €1 млн. Взамен Корб якобы должен был повлиять на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллине объекту по льготной цене.