Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12 янв, 12:47
В Ростовской области перевернулся автобус Общество, 10:22 Банки назвали риски внедрения цифрового рубля Крипто, 10:10 NYT узнала о планах вооружить бойцов нацгвардии США в день инаугурации Политика, 10:09 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 10:08 Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии Политика, 10:06 СМИ узнали о возможном переходе главы «Россетей» в правительство Политика, 10:06 Силовики пришли в красноярскую краевую больницу Общество, 10:05 Премьер Эстонии подал в отставку на фоне коррупционного скандала Политика, 09:44 Бережливые клиенты и быстрые менеджеры: какими будут продажи в 2021 году Pro, 09:42 Минспорт Подмосковья отправил запрос на проведение игр КХЛ со зрителями Спорт, 09:40 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 09:39 Газ из хранилищ Украины на ₽100 млрд оказался в залоге у российской НКО Экономика, 09:36 Евгений Малкин сообщил о намерении побить рекорд НХЛ среди россиян Спорт, 09:30 Zaha Hadid Architects построит башню-город в Китае Недвижимость, 09:30
Политика ,  
0 

Премьер Эстонии подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Глава правительства Эстонии Юри Ратас подал в отставку. Ранее Центристская партия, лидером которой является премьер, оказалась замешана в коррупционном скандале
Юри Ратас
Юри Ратас (Фото: Johanna Geron / EPA / ТАСС)

В Эстонии глава Центристской партии Юри Ратас на фоне предъявленных ему подозрений по уголовному делу о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco объявил об отставке с поста премьер-министра. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия», — написал Ратас.

Накануне, 12 января, охранная полиция Эстонии (КаПо) сообщила о подозрениях в совершении преступления в отношении генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, советника министра финансов Керсти Крахт и бизнесмена Хиллара Тедера, сообщил портал ERR.

По данным КаПо, Тедер и Корб договорились, что бизнесмен пожертвует Центристской партии до местных выборов до €1 млн. Взамен Корб якобы должен был повлиять на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллине объекту по льготной цене.

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за критики выборов в США
Политика
Март Хельме

Советника министра финансов Керсти Крахт подозревают в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве, чтобы получить положительное решение по заявке Porto Franco. Помимо этого, чиновница якобы пообещала добиться более выгодных условий по выдаче кредита.

По данным эстонской полиции, за свои услуги Крахт должна была получить от Тедера взятку, однако передача денег не состоялась из-за задержания бизнесмена и Крахт. Последние также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Подозрения предъявлены еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются. По версии полиции, один из них помогал в передаче взятки, другой связан с торговлей влиянием. По делу задержаны все подозреваемые, кроме генсекретаря партии Корба.

Автор
Виктория Полякова
Эстония премьер-министр коррупционный скандал
Материалы по теме
Премьер Эстонии исключил проведение референдума о присоединении к России
Политика
Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за критики выборов в США
Политика
С российских коррупционеров за год взыскали свыше 2 млрд руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter