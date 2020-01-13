Тегеран опроверг стрельбу по протестующим на акции из-за крушения Boeing

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Полиция Тегерана опровергла информацию о стрельбе по демонстрантам во время разгона митингов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранительных органов. Так в ведомстве отреагировали на сообщения в социальных сетях и заявление президента США Дональда Трампа.

«Во время акций протеста столичная полиция не произвела ни одного выстрела, потому что ее сотрудникам был отдан приказ сохранять спокойствие», — заявил в эфире одного из иранских телеканалов глава тегеранской полиции Хусейн Рахими.

Протестующие вышли на улицы, после того как Иран признал, что по ошибке сбил Boeing «Международных авиалиний Украины». Часть демонстрантов выкрикивала антиправительственные лозунги, а спустя несколько часов в социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как в людей стреляют на площади Азади в Тегеране. Подтверждений того, что эти записи были действительно сделаны в минувшие выходные, нет. Государственные СМИ Ирана не сообщали о силовом разгоне акций протеста.

Президент США в свою очередь опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором потребовал от властей Ирана «прекратить убийства прекрасных иранцев».