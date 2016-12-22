ЮНЕСКО признала технику приготовления пиццы культурным наследием

ЮНЕСКО причислила технику приготовления неаполитанской пиццы к объектам нематериального культурного наследия человечества, говорится в сообщении на сайте этой организации. Искусство пиццайоло, передающееся из поколения в поколение в Южной Италии, перечислено среди признанных комитетом по охране нематериального культурного наследия на сайте ЮНЕСКО. Заседание комитета проходит на южнокорейском острове Чеджу.

«Неаполитанское искусство пиццайоло — кулинарная практика, которая состоит из четырех разных фаз, связанных с приготовлением теста и его выпечкой в дровяной печи», — пояснили в организации.

«Победа!» — написал на своей странице в Twitter министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина.

Неаполь добивался причисления своей традиции к культурному наследию семь лет. Петицию о рассмотрении итальянской заявки подписали около 2 млн человек, сообщает The Guardian. Ассоциация неаполитанских пиццайоло обещала в случае победы раздавать пиццу прямо на улицах.

Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО включает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, передаваемые общинами из поколения в поколение. В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО входит около 480 умений и навыков.

Среди них лаваш, танго, мастерство игры на таре, албанское народное изополифоническое пение, соколиная охота, шествие Святого Сердца в Брюгге, средиземноморская диета и Новруз.

ЮНЕСКО сообщила, что, помимо неаполитанской техники приготовления пиццы, которая напоминает скорее целый обряд и помогает поддерживать традиции, признала на декабрьском заседании еще 11 объектов культурного наследия.

К наследию причислены схожая с российской игрой в бабки казахская асык (альчик), португальская техника изготовления глиняных фигурок эштремож, немецкое органное мастерство, греческая городская авторская песня ребетика, индийский фестиваль Кумбха Мела, индонезийская техника изготовления деревянных парусных лодок Пиниси, игра на ирландской волынке и игра на иранской каманче, иранская игра на лошадях Човган, ставшая прародителем современного конного поло, киргизская конная игра Кок-бору, а также кулинарная традиция Малави Нсима.