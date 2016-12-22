Сторонник КПРФ умер на предвыборной встрече с Грудининым

Один из участников встречи кандидата от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами умер во время мероприятия. По предложению лидера партии Геннадия Зюганова его память почтили минутой молчания и продолжили собрание

Павел Грудинин во время встречи с доверенными лицами (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Во время встречи доверенных лиц с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым один из участников мероприятия скоропостижно скончался, передает корреспондент РБК. По предложению лидера КПРФ Геннадия Зюганова его память почтили минутой молчания.

Как рассказал «РИА Новости» член партии Александр Ющенко, участнику собрания стало плохо, у него были проблемы с сердцем. «Ему стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через десять минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь, <…> из-за которой констатировали, что он мгновенно умер», — сказал Ющенко.

Корреспонденту РБК Ющенко рассказал, что умер 69-летний Сергей Захаров. По информации Life, Захаров был членом совета ветеранов, после минуты молчания коммунисты продолжили выступать, беседовать и пить чай.

На данный момент Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала двух кандидатов на выборах президента: первым стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, вторым регистрацию получил Грудинин. Он был выдвинут на 17-м съезде КПРФ, который прошел 23 декабря 2017 года. Грудинин — совладелец и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина».

​Выступая перед делегатами съезда, он сказал, что партийцев поддержать его кандидатуру «убедил» именно лидер КПРФ Зюганов. Грудинин также заверил, что его предвыборная программа — это программа Зюганова. «Я готов подписаться под каждым его словом», — сказал тогда Грудинин.

