Спикер палаты представителей Джонсон отметил, что для утверждения очередного пакета помощи Украине нужна внятная стратегия со стороны Белого дома. Москва осуждает военную поддержку Киева

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Американский народ поддерживает Украину и выступает против действий России, однако для утверждения очередного пакета помощи необходима внятная стратегия со стороны Белого дома, а «их ответы пока были недостаточными». Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон после выступления в американском конгрессе Владимира Зеленского, передает Би-би-си. Встреча с Зеленским прошла в закрытом режиме.

Джонсон подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена «просит миллиарды долларов без какого-либо контроля» и не имеет «стратегии для победы Украины». Также он призвал приоритизировать вопрос защиты американских границ. «Граница — это абсолютная катастрофа», — заявил спикер.

По его словам, республиканцы из палаты представителей не пойдут на уступки в вопросе помощи союзникам, пока в закон о границе не будут внесены существенные изменения.

Зеленский после выступления в конгрессе США написал в своем телеграм-канале, что встреча прошла в «дружеской и откровенной» атмосфере. «Рассказал сенаторам об актуальной ситуации в области безопасности и энергетике в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на их вопросы. Спасибо лидеру Демократической партии в сенате Чаку Шумеру и лидеру Республиканской партии в сенате Митчу Макконнеллу за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей», — написал он.

Зеленский прибыл в Вашингтон накануне, 11 сентября. Помимо выступления в конгрессе у него на сегодня запланированы переговоры с Байденом.

The Wall Street Journal писала, что из-за провала контрнаступления и «скептицизма» некоторых парламентариев и американского общества, в этом году украинский президент столкнется в США с более «жесткой аудиторией», нежели в 2022 году. Собеседники газеты рассказали, что Зеленский настаивал на выступлении в конгрессе, чтобы лично обосновать необходимость оказания помощи Украине. Находясь в Вашингтоне, украинский президент успел встретиться с дюжиной представителей оборонного сектора, также сообщили источники. По словам одного из них, Зеленский в том числе попросил их совета перед встречей с Байденом.

Согласно недавнему опросу WSJ, 37% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Украины. В октябре 2022 года таких было 30%.

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. О том, что у Украины хватит имеющегося запаса средств только на «пару недель», накануне заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в начале декабря предупреждал, что если Украина не получит дополнительную помощь от США, то существует «большой риск» поражения в конфликте с Россией. Ермак также отметил, что украинские войска хотя и «более мотивированы», но уже вынуждены переходить к обороне.

Россия осуждает иностранную помощь Украине и настаивает, что цели военные операции все равно будут достигнуты, а накачка ВСУ оружием только усиливает страдания народа Украины.