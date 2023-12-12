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Военная операция на Украине ,  
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В конгрессе заявили о «нехватке ответов» после выступления Зеленского

Спикер Джонсон: для утверждения помощи Украине ответов Белого дома недостаточно
Сюжет
Военная операция на Украине
Спикер палаты представителей Джонсон отметил, что для утверждения очередного пакета помощи Украине нужна внятная стратегия со стороны Белого дома. Москва осуждает военную поддержку Киева
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Американский народ поддерживает Украину и выступает против действий России, однако для утверждения очередного пакета помощи необходима внятная стратегия со стороны Белого дома, а «их ответы пока были недостаточными». Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон после выступления в американском конгрессе Владимира Зеленского, передает Би-би-си. Встреча с Зеленским прошла в закрытом режиме.

Джонсон подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена «просит миллиарды долларов без какого-либо контроля» и не имеет «стратегии для победы Украины». Также он призвал приоритизировать вопрос защиты американских границ. «Граница — это абсолютная катастрофа», — заявил спикер.

По его словам, республиканцы из палаты представителей не пойдут на уступки в вопросе помощи союзникам, пока в закон о границе не будут внесены существенные изменения.

Зеленский после выступления в конгрессе США написал в своем телеграм-канале, что встреча прошла в «дружеской и откровенной» атмосфере. «Рассказал сенаторам об актуальной ситуации в области безопасности и энергетике в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на их вопросы. Спасибо лидеру Демократической партии в сенате Чаку Шумеру и лидеру Республиканской партии в сенате Митчу Макконнеллу за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей», — написал он.

WSJ сообщила, что Зеленский столкнется с «жесткой аудиторией» в конгрессе
Политика
Владимир Зеленский (в центре) с лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом (слева) и лидером большинства в Сенате Чаком Шумером (справа)

Зеленский прибыл в Вашингтон накануне, 11 сентября. Помимо выступления в конгрессе у него на сегодня запланированы переговоры с Байденом.

The Wall Street Journal писала, что из-за провала контрнаступления и «скептицизма» некоторых парламентариев и американского общества, в этом году украинский президент столкнется в США с более «жесткой аудиторией», нежели в 2022 году. Собеседники газеты рассказали, что Зеленский настаивал на выступлении в конгрессе, чтобы лично обосновать необходимость оказания помощи Украине. Находясь в Вашингтоне, украинский президент успел встретиться с дюжиной представителей оборонного сектора, также сообщили источники. По словам одного из них, Зеленский в том числе попросил их совета перед встречей с Байденом.

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Согласно недавнему опросу WSJ, 37% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Украины. В октябре 2022 года таких было 30%.

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. О том, что у Украины хватит имеющегося запаса средств только на «пару недель», накануне заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в начале декабря предупреждал, что если Украина не получит дополнительную помощь от США, то существует «большой риск» поражения в конфликте с Россией. Ермак также отметил, что украинские войска хотя и «более мотивированы», но уже вынуждены переходить к обороне.

Россия осуждает иностранную помощь Украине и настаивает, что цели военные операции все равно будут достигнуты, а накачка ВСУ оружием только усиливает страдания народа Украины.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белый дом Владимир Зеленский Конгресс США выступление Военная операция на Украине
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