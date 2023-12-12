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Политика ,  
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Скандинавская авиакомпания убрала из меню Nesquik из-за Украины

Скандинавская авиакомпания убрала из меню Nesquik из-за «спонсирования войны»
Авиаперевозчик SAS решил убрать из меню Nesquik, поскольку Украина внесла его производителя Nestlé в список «спонсоров войны». Такими Киев считает свыше 40 компаний; SAS также отказалась от продукции еще двух из них

Scandinavian Airlines (SAS) решила убрать из меню шоколадный напиток Nesquik, поскольку его производителя Nestlé украинские власти признали «спонсором войны», сообщает норвежский TV2.

«Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestlé в украинский список», — сообщила компания телеканалу.

Он отмечает, что это не первое подобное решение SAS: ранее она убрала из своего меню продукцию Mondelez и PepsiCo, которые тоже есть в украинском перечне, который ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Власти Украины внесли немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
Фото:knauf.ru

Статус «спонсоров войны» украинские власти присваивают компаниям за то, что те продолжают работать в России. Например, в отношении Nestlé в решении Киева говорилось, что организация не ушла с российского рынка, хотя ее прибыль от него «составляет лишь немногим более 2%» от всей деятельности.

Весной прошлого года, когда начался массовый уход западных компаний из России, генеральный директор Nestlé Марк Шнайдер в ответ на призывы полностью прекратить деятельность компании в России заявил, что доступ к продуктам — основное право человека и ключевая ценность для компании.

Однако Nestlé пошла на различные ограничения в своей работе в стране. В частности, она приостановила инвестиции и рекламу в России, а также остановила экспорт и импорт не жизненно важных продуктовых товаров, например кофе Nespresso и воды S. Pellegrino.

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Всего «спонсорами войны» Киев признал 45 компаний из 17 стран: 12 из Китая, семь из США, по четыре из Германии и Франции, три из Италии, по две из Греции, Швейцарии и Бельгии и по одной из Великобритании, Дании, Эстонии, Грузии, Австрии, Индии, Турции, ОАЭ и с Бермудских островов. Среди наиболее известных из оказавшихся в списке НАПК компаний — французские Leroy Merlen и Bonduelle, американские Procter & Gamble и Mars, немецкие Knauf и Metro, китайские Xiaomi и Geely и др.

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Выгодные ставки

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