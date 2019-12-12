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В Госдуме предложили наказывать за учебу за рубежом у нежелательных НКО
Инициативу поддержала комиссия нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России
Фото: PA Images / ТАСС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России поддержала введение административного наказания для российских граждан, которые принимают участие в мероприятиях за рубежом, проводимых НКО, признанными в России нежелательными. Об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев, передает ТАСС.

Ситуация обсуждалась на заседании комиссии. «У нас есть административная и уголовная ответственность, если события происходят в России, но, учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все они перекочевали из России за границу», — сказал Пискарев. Он добавил, что затем прошедшие обучение приезжают в Россию и «начинают организовывать здесь протестные акции, пропагандировать наркотики, вовлекать несовершеннолетних [в протестную деятельность]». В числе стран — организаторов таких курсов Пискарев назвал прибалтийские страны, Финляндию и Чехию.

Депутат уточнил, что инициативу о введении административной ответственности за посещение таких зарубежных курсов также поддержали присутствовавшие на заседании комиссии представители прокуратуры и Минюста.

РБК направил запросы в пресс-службу Минюста России, а также в пресс-службы организаций «Открытая Россия» (Великобритания), «Институт современной России» (США) и «Человек в беде» (Чехия). Все три признаны в России нежелательными, всего в списке нежелательных 19 организаций.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Госдума, НКО, нежелательные организации
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