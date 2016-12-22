Трамп предсказал бунты в случае своего импичмента

Дональд Трамп заявил, что не совершал ничего плохого и не боится угрозы импичмента. По его словам, если же это произойдет, то народ взбунтуется, поскольку именно Трамп вывел американскую экономику на невиданный доселе уровень

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не боится угрозы импичмента, поскольку не совершал ничего противозаконного, заявил он в интервью Reuters в Овальном кабинете Белого дома. Кроме того, Трамп считает, что в случае импичмента «народ взбунтуется».

«Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего противозаконного, тому, кто создал величайшую в истории нашей страны экономику», — сказал Трамп. «Меня это не беспокоит, нет. Я думаю, что народ взбунтуется, если это произойдет», — сказал он.​

Ранее телеканал CNN, который является одним из самых агрессивных по отношению к Трампу американских СМИ, со ссылкой на источник сообщил, что Трамп опасается импичмента.

В связи с делом личного адвоката Трампа Майкла Коэна прокуроры могут выдвинуть Трампу обвинение в нецелевом расходовании средств избирательного фонда: возможно, именно из него были выплачены деньги двум женщинам, заявлявшим об интимных отношениях с Трампом.

Этот поворот сюжета привлек внимание левых американских СМИ, которые уже в течение двух лет предсказывают импичмент президента в связи с обвинением в сговоре с Россией. Однако спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный расследовать эти обвинения в мае 2017 года, до сих пор не выдвинул никаких свидетельств сговора.

Как сообщила The Washington Post, одна из самых атритрамповских газет США, Мюллер выявил 14 человек из ближнего и дальнего окружения Трампа, которые во время избирательной кампании и переходного периода имели какие-то контакты с гражданами России: от звонков и получения писем до встреч и переговоров.

При этом издание отметило, что свидетельств какой-либо координации действий между избирательным штабом Трампа и Россией пока нет. Газета считает, что Мюллер нарочно «медленно раскрывает доказательства».

Сам Трамп в течение всего этого времени заявлял, что обвинение в сговоре выдумано, а СМИ, распространяющие информацию об этом, он регулярно называл фейковыми. В Кремле также отвергли любые подозрения в том, что помогли Трампу занять президентское кресло.

​Эксперты, близкие к республиканцам, полагают, что левые затеяли шумиху с расследованием, чтобы отвлечь внимание от реальных фактов — сговора верхушки Демократической партии, которая продвигала на пост президента Хиллари Клинтон, и спецслужб, в частности ФБР. Опасаясь обвинений в препятствовании правосудию, Трамп не может полностью взять под контроль Минюст и начать реальное расследование того, как демократы, штаб Клинтон и ФБР фальсифицировали компромат на него и добились судебного разрешения на слежку за членами его штаба.