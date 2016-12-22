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Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России
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Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России
Политика, 00:01
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Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России
Госаппарат должен быть направлен на реализацию принципов современного правового социального и демократического государства, считает премьер. По его мнению, продвинуться к идеалам поможет «эра судов» и вера людей в правосудие
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью» рассказал о роли оснвного в жизни страны. Статья опубликована в декабрьском номере журнала «Закон».

Премьер отмечает, что Конституция России стала единственным законом страны, которые «ясно, емко, но одновременно системно и всеохватно» регулирует принципы построения государства и общества.

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«Куда мы будем двигаться дальше? В каких направлениях можно прогнозировать развитие российского конституционализма?» — пишет Медведев. В статье он отмечает, что за 25 лет существования Конституции сформировалась система органов власти на разных уровнях, были приняты процессуальные кодексы и новое законодательство, необходимые для работы современной судебной системы.

«Следующий этап нашей общей работы — сделать так, чтобы <...> весь государственный аппарат <...> был направлен на реализацию принципов современного правового социального и демократического государства», — говорится в статье.

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Медведев считает, что следующим этапом развития прав и свобод человека станет переход «от концентрации на государственном строительстве» к поощрению инициативы самого человека.

«Именно судебная власть неизбежно станет «драйвером» тех преобразований, которые позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства <...> мы станем свидетелями «эры судов», — пишет он. Медведев видит в судебной системе те «сдержки и противовесы», которые не дают «сваливания к диктатуре». По мнению премьер, веру людей в Конституцию возвращает именно эффективное и независимое правосудие.

Премьер подчеркивает, что за 25 лет существования Конституции судебная система России «отчетливо продемонстрировала способность самостоятельно, без какой-либо внешней подпитки» выполнять задачи, которые на нее возлагает Основной закон страны.

12 декабря 1993 года исполняется 25 лет со дня принятия на всенародном голосовании первой Конституции Российской Федерации. Документ вступил в силу 25 декабря того же года — в день официального опубликования документа.

Конституция состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и девяти параграфов переходных и заключительных положений.

За 25 лет существования Конституции было принято 14 законодательных актов, которые меняли текст документа. Первым стал указ Бориса Ельцина в январе 1996 года, который скорректировал названия республик Ингушетия и Северная Осетия — Алания. Следующие 10 поправок касались переименований либо объединений субъектов Российской Федерации и вхождения в ее состав Севастополя и Республики Крым.

Изменения Конституции также были связаны с увеличением срока полномочий главы государства и Госдумы, ликвидацией Высшего Арбитражного суда и передачей его полномочий Верховному суду, а также получением президентом права своим указом напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Конституция России , Дмитрий Медведев
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