Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России

Госаппарат должен быть направлен на реализацию принципов современного правового социального и демократического государства, считает премьер. По его мнению, продвинуться к идеалам поможет «эра судов» и вера людей в правосудие

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Премьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью» рассказал о роли оснвного в жизни страны. Статья опубликована в декабрьском номере журнала «Закон».

Премьер отмечает, что Конституция России стала единственным законом страны, которые «ясно, емко, но одновременно системно и всеохватно» регулирует принципы построения государства и общества.

«Куда мы будем двигаться дальше? В каких направлениях можно прогнозировать развитие российского конституционализма?» — пишет Медведев. В статье он отмечает, что за 25 лет существования Конституции сформировалась система органов власти на разных уровнях, были приняты процессуальные кодексы и новое законодательство, необходимые для работы современной судебной системы.

«Следующий этап нашей общей работы — сделать так, чтобы <...> весь государственный аппарат <...> был направлен на реализацию принципов современного правового социального и демократического государства», — говорится в статье.

Медведев считает, что следующим этапом развития прав и свобод человека станет переход «от концентрации на государственном строительстве» к поощрению инициативы самого человека.

«Именно судебная власть неизбежно станет «драйвером» тех преобразований, которые позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства <...> мы станем свидетелями «эры судов», — пишет он. Медведев видит в судебной системе те «сдержки и противовесы», которые не дают «сваливания к диктатуре». По мнению премьер, веру людей в Конституцию возвращает именно эффективное и независимое правосудие.

Премьер подчеркивает, что за 25 лет существования Конституции судебная система России «отчетливо продемонстрировала способность самостоятельно, без какой-либо внешней подпитки» выполнять задачи, которые на нее возлагает Основной закон страны.