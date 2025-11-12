Посольство ФРГ ответило на обвинение в незаконной эксгумации в России

Посольство Германии сообщило, что не проводило незаконную эксгумацию тел немецких солдат в Волгоградской области. ФСБ накануне сообщало, что такие попытки были, а в офисе организации нашли останки неопознанных солдат

Посольство Германии в Москве (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Организация «Народный союз Германии по уходу за военными могилами» (VDK) проводит эксгумацию в строгом соответствии с Соглашением об уходе за военными могилами, которое было подписано Германией и Россией в 1992 году. Об этом РБК сообщили в посольстве Германии в Москве в ответ на заявление ФСБ о незаконной попытке перезахоронить солдат вермахта в России.

В посольстве сообщили, что организация «никогда не проводит эксгумацию без разрешения».

Речь идет об останках немецких военных на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области. Накануне ФСБ сообщила, что в начале 2025 года «в нарушение действующего российского законодательства и межправительственных соглашений между РФ и ФРГ осуществлены попытки проведения незаконных эксгумационных работ». По итогам раскопок представители Народного союза Германии планировали организовать торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров вермахта на мемориальном комплексе «Россошки» с воинскими почестями, полагаемыми защитникам Отечества», — сообщала ФСБ. Там указали, что при обысках в офисе организации нашли останки неопознанных солдат и квадрокоптер, которым велась съемка, в том числе возле военных объектов. Представителю организации объявили официальное предостережение по ст. 275.1 УК России о недопустимости действий, способствующих реализации угроз безопасности России.

Российские власти отклонили «соответствующую заявку» на проведение эксгумации, сообщило посольство Германии. «VDK в том числе не проводил эксгумации на территории Свято-Вознесенского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области», — сообщили в посольстве.

«В марте состоялась командировка сотрудников посольства в Волгоград. При этом они посетили немецкие, советские и румынские военные захоронения в Россошке, возложив к ним цветы. Данный визит стал конкретным выражением исторической ответственности и достойной памяти обо всех погибших на войне, которую обязалась хранить Германия», — добавили в дипломатической миссии.