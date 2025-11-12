 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Брянской областью сбили три дрона

Богомаз: силы ПВО сбили три дрона над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили три дрона над территорией Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он.

На подлете к Москве сбили дрон
Политика

В ночь на 12 ноября беспилотник был также сбит на подлете к Москве.

Незадолго до этого полеты приостановили в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Такие меры, как правило, вводят на фоне угроз атак беспилотников. Режим беспилотной опасности был объявлен в Кабардино-Балкарии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Брянская область беспилотники
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В российских регионах за ночь уничтожили 37 беспилотников
Политика
На подлете к Москве сбили дрон
Политика
Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Над Брянской областью сбили три дрона Политика, 03:32
BBC узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера Политика, 03:24
Депутат назвала единственный способ купить жилье молодым семьям с детьми Общество, 03:17
Авианосец США Gerald Ford вошел в воды Латинской Америки Политика, 02:54
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 02:36
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Российский дипломат заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной Политика, 02:18
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Болгарии заявили об остатке бензина на месяц на фоне мер против ЛУКОЙЛа Политика, 01:48
Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты Политика, 01:44
Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру Общество, 01:41
В Финляндии выросло число преступлений против россиян на почве ненависти Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Франция поможет разработать Конституцию Палестины Политика, 00:46
Робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время его презентации Общество, 00:33