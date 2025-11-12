Над Брянской областью сбили три дрона

Силы ПВО сбили три дрона над территорией Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.



«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он.

В ночь на 12 ноября беспилотник был также сбит на подлете к Москве.

Незадолго до этого полеты приостановили в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Такие меры, как правило, вводят на фоне угроз атак беспилотников. Режим беспилотной опасности был объявлен в Кабардино-Балкарии.