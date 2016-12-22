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«Россия 24» показала видео о подготовке разведкой Украины взрывов в Крыму
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«Россия 24» показала видео о подготовке разведкой Украины взрывов в Крыму
Кризис из-за Крыма, 21:57
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«Россия 24» показала видео о подготовке разведкой Украины взрывов в Крыму
Задержанный на границе Брянской области украинский подполковник в отставке Георгий Абдиллаев подтвердил информацию о подготовке диверсий в Крыму в 2016 году, видео его допроса опубликовал телеканал
Фото: скриншот с видео «Россия 24»

Телеканал «Россия 24» опубликовал видеозапись, на которой человек, названный бывшим подполковником украинской армии, рассказывает об обстоятельствах подготовки терактов в Крыму. Обстоятельства съемки в сюжете не раскрываются. В 2016 году ФСБ сообщала о задержании группы украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на полуостров.

Показания на камеру, как утверждает «Россия 24», дает подполковник в отставке спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины Георгий Абдиллаев, задержанный на границе с Брянской области. Когда была сделана запись, не уточняется. «Мне известен сотрудник Спецрезерва ГУР МО Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО. Задачи он получал лично от Шаповалова либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадачах украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму. А Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии», — говорит он. Абдиллаев добавляет, что дает показания «безо всякого психического и физического воздействия со стороны».

Как уточняет «Россия 24», речь идет о начальнике отдела спецразведки ГУР Украины Александре Громове и о главе спецрезерва ГУР Максиме Шаповале. В июне 2017 года Шаповал погиб в Киеве в результате взрыва бомбы, заложенной в салон автомобиля. Прокуратура Украины классифицировала взрыв как теракт.

По словам Абдиллаева, задержание украинских диверсантов в 2016 году в Крыму он обсуждал с бывшим командиром Игорем Тарасюком. «Примерно в сентябре 2016 года я от Тарасюка узнал о том, что собственная безопасность ГУР МО Украины ведет разбирательство в отношении полковника Громова из-за событий в Крыму. В связи с этим я сделал для себя вывод, что Громов А.Н. участвовал в разработке спецоперации в августе в Крыму и непосредственно руководил ею», — утверждает он.

Абдиллаев был задержан за сопротивление сотрудникам полиции. При этом, по данным ФСБ, непосредственного участия в подготовке диверсий на территории Крыма он не принимал. В связи с этим его ждет депортация на Украину.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Брянской области.

ФСБ предупредила об угрозе украинских диверсантов для России
Политика

10 августа 2016 года ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму терактов, которые, по данным ведомства, готовили спецподразделения Минобороны Украины. В частности, российская спецслужба утверждала, что в ночь на 8 августа украинские диверсанты предприняли несколько попыток прорыва в Крым, которые прикрывались «массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины». В ходе задержания погиб сотрудник ФСБ и российский военнослужащий. На месте боя были найдены 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте.

В Министерстве обороны Украины назвали фейком заявления российской стороны о том, что военные готовили теракт в Крыму.

Автор: Георгий Тадтаев.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Крым , диверсии , ФСБ
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