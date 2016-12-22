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Аналитики обнаружили в горах КНДР 13 тайных ракетных баз
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Аналитики обнаружили в горах КНДР 13 тайных ракетных баз
Политика, 20:18
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Аналитики обнаружили в горах КНДР 13 тайных ракетных баз
Армия КНДР использует по меньшей мере 13 ракетных баз, скрытно размещенных в различных районах страны. Одна из них находится всего в 135 км к северо-западу от Сеула, что позволяет нанести быстрый удар по столице Южной Кореи
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Расположенный в Вашингтоне аналитический Центр стратегических и международных исследований (CSIS), изучив спутниковые снимки и имеющиеся открытые данные о ракетной программе КНДР, выявил 13 скрытых северокорейских военных баз. По версии CSIS, они используются для хранения ракетного арсенала страны.

Изучение инфраструктуры ракетных сил КНДР, как отмечают авторы доклада, было начато еще в 1985 году исследователем Джозефом Бермудесом, который общался с северокорейскими перебежчиками, а также общался с политиками, военными и представителями разведки «по всему миру». Позднее эксперты продолжили эту работу, дополнив данные Бермудеса спутниковыми снимками, что позволило фиксировать строительные работы, проводимые северокорейской стороной.

Всего исследователи зафиксировали сообщения — публикации в СМИ и интервью перебежчиков из КНДР — о более чем 65 возможных локациях северокорейских военных баз, но «такое количество, очевидно, не соответствует действительности» и стало результатом ошибок, искажений или недостаточной проверки информации. В CSIS сошлись на более консервативной оценке, согласно которой у Северной Кореи от 15 до 20 ракетных баз. Пользуясь имеющимися данными, эксперты сумели обнаружить 13 баз, местоположение еще семи остается неподтвержденным.

Демонтаж ядерного полигона в КНДР. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Почти все базы находятся в гористой местности, что позволяет наиболее эффективно их маскировать. Аналитический центр готовит к выпуску отчеты, посвященные каждой из них. Первый из них посвящен базе в 85 км к северу от демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей и в 135 км к северо-западу от Сеула. Расположение этого военного объекта позволяет в случае конфликта обеспечить наименьшее время подлета ракет. На этой базе базируются баллистические ракеты малого радиуса действия «Хвасон-5» и «Хвасон-6», созданные на базе советских комплексов 9К72 «Эльбрус», утверждают эксперты. Анализ активности военных на основе спутниковых снимков показывает, что в этом месте имеются масштабные подземные сооружения. Начиная с 2011 года, когда к власти к Пхеньяне пришел Ким Чен Ын, военные КНДР ведут расширение базы.

CSIS разделяет систему развертывания ракетных баз на три зоны — тактическую (самую близкую к Южной Корее), оперативную (удаленную на 90–150 км от границы) и стратегическую, расположенную близ границ с Китаем и Россией. В стратегической зоне базируются баллистические ракеты средней дальности семейства «Тэпходон» и «Нодон». По мнению экспертов, в настоящее время следует ожидать их переоснащения на новейшие мобильные ракетные комплексы семейства «Хвасон». Так, испытания «Хвасон-14» были проведены в 2017 году: тогда официальный Пхеньян заявил, что ракета достигла высоты в 2802 км и, пролетев 933 км, упала в Японское море. После испытаний «Хвасон-14» газета The New York Times опубликовала расследование, в котором говорилось, что при создании ракеты использовались разработки украинского завода «Южмаш» (двигатели РД-250).

Спутниковые снимки ранее уже успешно использовались для мониторинга активности военных КНДР на испытательных полигонах. Так, в июле аналитический центр ​38 North при Университете имени Джонса Хопкинса отметил, что военные начали демонтаж ключевых объектов на ракетном полигоне Сохэ. Этот полигон, как сообщали источники, Ким Чен Ын пообещал уничтожить на встрече с Дональдом Трампом в Сингапуре. До этого, в мае, Пхеньян в присутствии иностранных журналистов демонтировал ядерный полигон в Пхунгери.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: КНДР , баллистические ракеты
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