Telegraph узнала, что в атаке на Jaguar подозревают российских хакеров
Власти Великобритании рассматривают версию о том, что за масштабной кибератакой на Jaguar Land Rover, из-за которой автоконцерн почти на месяц приостановил производство, стоят хакеры, якобы действовавшие «в интересах Кремля», сообщает The Telegraph.
Расследованием руководят специалисты Центра национальной кибербезопасности и Национального агентства по борьбе с преступностью, возможная причастность России — одно из «активных направлений следственной работы», пишет издание. Подозрения в причастности иностранного государства отчасти обусловлены масштабом ущерба и косвенным влиянием атаки на бизнес.
Окончательных выводов пока нет, подчеркивает Telegraph. Представитель Центра кибербезопасности в разговоре с изданием отметил, что расследование продолжается, и призвал «воздержаться от спекуляций».
Jaguar Land Rover, один из крупнейших британских автопроизводителей, в начале сентября сообщил, что стал жертвой кибератаки. Работа сразу нескольких критически важных систем компании оказалась нарушена, включая цепочку поставок, заказ запчастей, системы регистрации дилеров и логистику. Взлом привел к приостановке производственных линий на нескольких заводах компании по всему миру, по оценке Би-би-си, он обошелся компании более чем в £50 млн ($67 млн) в неделю. Правительство Британии пообещало оказать JLR поддержку в привлечении кредита в размере £1,5 млн ($2 млн). В начале октября работа заводов стала поэтапно восстанавливаться.
В сентябре на фоне нарушения воздушного пространства стран Европы при помощи беспилотников канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз обвинила Россию и «поддерживаемые Москвой структуры» в нескольких кибератаках на Соединенное Королевство, но не уточнила, кто стал их целью. Telegraph отмечает, что в последние месяцы от действий хакеров пострадали крупные британские компании, включая Marks and Spencer, Co-op и Harrods.
Москва отрицает причастность к инцидентам с дронами, также власти неоднократно называли голословными предположения, что атаки хакеров на зарубежные организации могут исходить из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные обвинения «проявлением слепой русофобии».
