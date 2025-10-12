Telegraph узнала, что в атаке на Jaguar подозревают российских хакеров

Подозрения в причастности другой страны к атаке на Jaguar вызваны масштабом ущерба и последствиями для бизнеса — концерн почти на месяц приостанавливал производство. Кремль называл обвинения в адрес России проявлением русофобии

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Власти Великобритании рассматривают версию о том, что за масштабной кибератакой на Jaguar Land Rover, из-за которой автоконцерн почти на месяц приостановил производство, стоят хакеры, якобы действовавшие «в интересах Кремля», сообщает The Telegraph.

Расследованием руководят специалисты Центра национальной кибербезопасности и Национального агентства по борьбе с преступностью, возможная причастность России — одно из «активных направлений следственной работы», пишет издание. Подозрения в причастности иностранного государства отчасти обусловлены масштабом ущерба и косвенным влиянием атаки на бизнес.

Окончательных выводов пока нет, подчеркивает Telegraph. Представитель Центра кибербезопасности в разговоре с изданием отметил, что расследование продолжается, и призвал «воздержаться от спекуляций».

Jaguar Land Rover, один из крупнейших британских автопроизводителей, в начале сентября сообщил, что стал жертвой кибератаки. Работа сразу нескольких критически важных систем компании оказалась нарушена, включая цепочку поставок, заказ запчастей, системы регистрации дилеров и логистику. Взлом привел к приостановке производственных линий на нескольких заводах компании по всему миру, по оценке Би-би-си, он обошелся компании более чем в £50 млн ($67 млн) в неделю. Правительство Британии пообещало оказать JLR поддержку в привлечении кредита в размере £1,5 млн ($2 млн). В начале октября работа заводов стала поэтапно восстанавливаться.

В сентябре на фоне нарушения воздушного пространства стран Европы при помощи беспилотников канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз обвинила Россию и «поддерживаемые Москвой структуры» в нескольких кибератаках на Соединенное Королевство, но не уточнила, кто стал их целью. Telegraph отмечает, что в последние месяцы от действий хакеров пострадали крупные британские компании, включая Marks and Spencer, Co-op и Harrods.

Москва отрицает причастность к инцидентам с дронами, также власти неоднократно называли голословными предположения, что атаки хакеров на зарубежные организации могут исходить из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные обвинения «проявлением слепой русофобии».