Главного судебного пристава Курганской области арестовали за растрату
Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу до 7 декабря 2025 года руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Курганской области Ирину Уварову, пишет "РИА Новости", в распоряжении которого оказались судебные документы.
Согласно материалам дела, уголовное производство возбуждено 7 октября Следственным комитетом России по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата в крупном размере. На следующий день, 8 октября, Уварова была задержана и получила официальное обвинение.
Следствие настаивало на помещении фигурантки под стражу, указывая, что, находясь на свободе, она может скрыться от органов расследования, оказать давление на свидетелей и повлиять на ход дела. По словам следователя, Уварова имеет значительные финансовые возможности и связи, что повышает риск воспрепятствования следствию.
Защита, напротив, просила избрать для Уваровой меру пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства в Курганской области. Адвокаты отмечали, что большинство свидетелей проживают в регионе, и это позволило бы ускорить расследование. Сама Уварова также просила ограничиться домашним арестом, сославшись на необходимость ухода за бывшим супругом.
Суд, выслушав стороны, признал позицию следствия обоснованной и отправил главного судебного пристава региона в СИЗО до 7 декабря. По статье о растрате женщине грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее 10 октября Басманный районный суд Москвы арестовал главу петербургского Центра управления регионом, спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Елену Никитину на два месяца по делу о растрате.
Никитиной инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК (растрата), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денег). Дело связано с хищением более 30 млн руб. у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, учредителя телеканала «Санкт-Петербург», в 2020–2021 годах.
