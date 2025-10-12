 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Главного судебного пристава Курганской области арестовали за растрату

Суд в Москве арестовал до 7 декабря главу УФССП по Курганской области Ирину Уварову. Ее обвинили в присвоении или растрате в крупном размере
Фото: Олег Елков/ТАСС
Фото: Олег Елков/ТАСС

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу до 7 декабря 2025 года руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Курганской области Ирину Уварову, пишет "РИА Новости", в распоряжении которого оказались судебные документы.

Согласно материалам дела, уголовное производство возбуждено 7 октября Следственным комитетом России по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата в крупном размере. На следующий день, 8 октября, Уварова была задержана и получила официальное обвинение.

Следствие настаивало на помещении фигурантки под стражу, указывая, что, находясь на свободе, она может скрыться от органов расследования, оказать давление на свидетелей и повлиять на ход дела. По словам следователя, Уварова имеет значительные финансовые возможности и связи, что повышает риск воспрепятствования следствию.

Спецпредставителя Беглова отправили в СИЗО по делу о растрате
Общество
Елена&nbsp;Никитина

Защита, напротив, просила избрать для Уваровой меру пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства в Курганской области. Адвокаты отмечали, что большинство свидетелей проживают в регионе, и это позволило бы ускорить расследование. Сама Уварова также просила ограничиться домашним арестом, сославшись на необходимость ухода за бывшим супругом.

Суд, выслушав стороны, признал позицию следствия обоснованной и отправил главного судебного пристава региона в СИЗО до 7 декабря. По статье о растрате женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 10 октября Басманный районный суд Москвы арестовал главу петербургского Центра управления регионом, спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Елену Никитину на два месяца по делу о растрате.

Никитиной инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК (растрата), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денег). Дело связано с хищением более 30 млн руб. у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, учредителя телеканала «Санкт-Петербург», в 2020–2021 годах.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Курганская область арест растрата уголовное дело
Материалы по теме
Спецпредставителя Беглова отправили в СИЗО по делу о растрате
Общество
Челябинский министр транспорта признал вину в растрате
Общество
Экс-директора посадили за растрату 123 млн руб. гособоронзаказа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Власти Теннесси сообщили о 16 погибших после взрыва на заводе Общество, 05:14
Главного судебного пристава Курганской области арестовали за растрату Политика, 04:55
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В Госдуме поддержали идею обязательной процедуры примирения при разводе Общество, 04:47
В Дагестане задержали подрядчиков за мошенничество на ₽40 млн при ремонте Бизнес, 04:30
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область Политика, 04:17
Times узнала о планах уволить советника Стармера из-за дела о шпионаже Политика, 04:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В США уточнили порядок контроля военными режима прекращения огня в Газе Политика, 03:39
В Госдуме исключили обязательный перевод пенсий в цифровой рубль Общество, 03:14
Опрос IFO показал готовность украинцев вернуться домой Политика, 03:13
В Калифорнии возле пляжа разбился вертолет Общество, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве вокалиста Lostprophets Общество, 02:18
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 01:59