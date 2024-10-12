Экс-премьера Венгрии оштрафовали на $38 тыс. за оскорбление Орбана

Дюрчань на заседании в начале октября заявил, что Орбан «продал честь, независимость и самостоятельность своей страны», и вступил в перепалку со спикером парламента. За это его оштрафовали на 14 млн форинтов ($38,1 тыс.)

Экс-премьера Венгрии и депутата парламента от оппозиционной левой партии «Демократическая коалиция» Ференца Дюрчаня оштрафовали на 14 млн форинтов ($38,1 тыс.) за слова, сказанные в адрес действующего главы правительства Виктора Орбана. Об этом сам бывший премьер сообщил в Facebook (деятельность компании-владельца соцсети Meta признана экстремистской и запрещена в России).

Инцидент произошел во время дебатов в парламенте в начале октября. Дюрчань обвинил Орбана в том, что тот «продал честь, независимость и самостоятельность своей страны», и назвал его предателем. Между ним и спикером парламента Ласло Кевером возник спор, последний лишил депутата слова и велел ему вернуться на место.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 млн форинтов. Меня на столько оштрафовали», — сообщил Дюрчань.

Экс-премьер заявил, что планирует оспорить назначенный ему штраф в Европейском суде по правам человека.

Дюрчань был премьером Венгрии в 2004-2009 годах. Его партия, «Демократическая коалиция» в настоящее время занимает 15 мест в венгерском парламенте из 198.