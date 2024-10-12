Пашинян рассказал о позициях России и Запада по «Перекрестку мира»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на конференции, посвященной транспортно-энергетическому проекту «Перекресток мира», рассказал о позициях различных стран относительно его реализации.
Проект региональных коммуникаций «Перекресток мира» — армянский, Пашинян презентовал его около года назад в Тбилиси. Он подразумевает развитие, запуск и возобновление транспортных коммуникаций между Арменией, Грузией Турцией, Азербайджаном и Ираном посредством автомобильных и железных дорог, а также энергокоммуникаций — кабелей, трубопроводов, ЛЭП. Проект позволит создать пути от Каспийского до Средиземного моря, от Персидского залива до Черного моря.
«Транзитные маршруты имеют очень важное экономическое и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. У Российской Федерации могут возникнуть опасения. Для нее может быть приемлемо, чтобы все эти потоки проходили через эту территорию (Закавказье. — РБК), если она и далее будет иметь некоторое влияние на управление этими потоками. Насколько велик эффект — не существенно», — сообщил он (цитата по «Арменпресс»).
На Западе, рассказал Пашинян, не хотят, чтобы транспортные потоки преимущественно проходили через иранскую территорию — из-за политического напряжения в отношениях с ним.
По словам политика, проект также беспокоит Азербайджан — так как «может принести Армении выгоды на десятки миллиардов». Он связал это с тем, что Баку может подозревать Ереван в «агрессивных намерениях» или же сам иметь такие. Соответственно, прибыль от проекта Армения может направить на военные цели — наступательные или оборонные. Планы вести боевые действия против Азербайджана Пашинян отверг.
Иран и Грузия, а также ЕС, поддерживают проект, а в случае с Турцией проект может быть интегрирован со «Средним коридором» (проект развития транспортных и энергетических проектов, являющихся частью Транскаспийского международного транспортного маршрута, о котором договорились Баку. Тбилиси и Анкара).
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