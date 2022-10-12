Боррель признал, что НАТО могла не выполнить ряд обещаний перед Россией

Глава Евродипломатии заявил, что его не устраивают доводы, что НАТО не выполнила обещания перед Россией, с помощью которых многие оправдывают военные действия на Украине

Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС

НАТО могла не выполнить ряд обещаний перед Россией, но это не оправдывает ее действия на Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

«Меня не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, [с помощью которых] многие <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее, — сказал он (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин неоднократно вспоминал об обещании НАТО не расширяться на восток. 1 февраля он заявил, что альянс «кинул» Россию, когда нарушил обещания не продвигать свою инфраструктуру, приняв в состав Польшу, Румынию и страны Прибалтики.

«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули — пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы», — подчеркнул российский лидер.

Der Spiegel 19 февраля напомнила, что страны Запада действительно выступали против расширения НАТО на восток и считали неприемлемым вступление в альянс стран Восточной Европы. Это следовало из протокола встречи политических директоров МИД США, Великобритании и Германии в Бонне 6 марта 1991 года.

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В декабре 2021 года Россия потребовала от НАТО и США закрепить взаимные гарантии безопасности. Среди них было и требование о том, чтобы альянс не принимал в свой состав бывшие республики СССР, в том числе Украину и Грузию.

Глава НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, не раз отмечал, что страны Европы могут вступать в НАТО по своему желанию, что закреплено в Вашингтонском договоре, Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии 1990 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил о том, что альянс не давал обязательств не расширяться. В Пентагоне указали, что Россия не может решать, какие страны присоединятся к НАТО, а какие — нет.