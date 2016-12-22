Лавров заявил о поддержке США раскольников на Украине

Министр иностранных дел России уверен, что провокации против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) готовятся при поддержке из США

Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В ходе интервью французским средствам массовой информации главе внешнеполитического ведомства был задан вопрос о его отношении к автокефалии украинской церкви. Отвечая на него, Лавров назвал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную церковь неканоническими раскольничьими церквями, вокруг которых затевается провокация со стороны патриарха константинопольского Варфоломея «при прямой публичной поддержке из Вашингтона, сообщает департамент информации и печати МИДа.

«В интересах этой провокации, созвав на днях Священный синод в Константинополе, патриарх Варфоломей признал [их] каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви», — объяснил Лавров.

Российский министр напомнил, что вмешательство государства в жизнь церкви запрещено законом и на Украине, и в России. «Но когда Курт Волкер заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят «на воре шапка горит», — заметил Лавров.

«Я очень надеюсь, что вот эти крайне негативные процессы подмены культуры диалога, переговоров, культуры дипломатии, бескультурьем диктата, грубым шантажом не останутся вне поля зрения тех, кто будет организовывать Парижский форум мира», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

11 октября синод Вселенского патриархата принял решение отменить анафему, которую наложила РПЦ на патриарха Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Для получения УПЦ автокефалии ей необходимо объединить две ее ветви.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион не исключил попыток захватов храмов на Украине в связи с решением о создании единой церкви. По его словам, есть «обоснованные опасения», что присоединять общины УПЦ Московского патриархата к «автокефальной» структуре будут с помощью давления или силовым путем.

Накануне Волкер заявил, что США в вопросе церковного спора на Украине исходят из принципа религиозной свободы, сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Мы поддерживаем стремления кого бы то ни было исповедовать ту религию, которую они хотят. Я думаю, что стремление Украины и ее народа должно уважаться в соответствии со свободой вероисповедания», — добавил он.