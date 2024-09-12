Задержали главу Долгопрудного

Главу Долгопруднова Юдина задержали по подозрению в мошенничестве

Владислав Юдин (Фото: Администрация городского округа Долгопрудный)

Следователи задержали главу подмосковного Долгопрудного Владислава Юдина, пресс-служба судов Москвы сообщила, что Тверской суд приступил к рассмотрению ходатайства о мере пресечения.

Его заподозрили в мошенничестве и превышении полномочий, передает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Юдин занимает пост главы Долгопрудного с 2020 года.

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