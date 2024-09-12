«Ведомости» узнали, кто может возглавить Росмолодежь

Агентство по делам молодежи может возглавить Григорий Гуров, который сейчас является руководителем «Движения первых», пишет газета. В августе пост главы ведомства покинула Ксения Разуваева

Григорий Гуров (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Руководитель «Движения первых» Григорий Гуров может стать новым главой федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Гуров не единственный претендент на должность, но один из собеседников газеты называет его «наиболее логичным» кандидатом. Другой источник подчеркнул, что кадровые решения «нельзя считать окончательными, пока бумаги не подписаны».

По данным издания, руководителем «Движения первых» вместо Гурова могут назначить участника военной операции, Героя России Артура Орлова.

Григорий Гуров — уроженец Ставрополя, ему 38 лет. В прошлом он уже работал в Росмолодежи — в 2020–2021 годах был заместителем главы ведомства. Также он занимал пост заместителя министра науки и высшего образования. Артур Орлов родился в Удмуртии, окончил Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище. В 2022 году ему присвоили звание Героя России. На сайте Минобороны говорится, что штурмовая группа под руководством Орлова выполняла боевую задачу «по выявлению, блокированию и уничтожению» подразделений украинских батальонов, «сломила оборону противника», благодаря чему были «созданы условия для беспрепятственного продвижения вперед не только основных сил группировки войск, но и подразделений обеспечения».

В августе пост главы Росмолодежи покинула Ксения Разуваева, которая руководила федеральным агентством с 2021 года. Свой уход она объяснила семейными обстоятельствами. Врио главы Росмолодежи стал Денис Аширов, ранее он был заместителем Разуваевой.