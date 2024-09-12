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Политика ,  
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Умер экс-президент Перу Альберто Фухимори

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, занимваший эту должность с 1990 по 2000 год, умер в возрасте 86 лет, сообщила в соцсети X его дочь Кейко. У политика был рак.

В июле Кейко Фухимори заявляла, что ее отец собирался участвовать в президентских выборах в 2026 году. При этом, согласно перуанскому законодательству, любой человек, признанный виновным в коррупции, не может баллотироваться на высший государственный пост.

Фухимори, которого в 2007 году приговорили к 25 годам лишения свободы за преступления, совершенные во время пребывания в должности президента, в том числе злоупотребления властью, был трижды судим за коррупцию, отмечает AP. На свободу он вышел в декабре 2023 года, проведя в заключении 16 лет. Ранее политика помиловали по рекомендации медиков, которые предупредили, что «условия содержания в тюрьме угрожают его жизни и здоровью».

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