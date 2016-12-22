В Перу помиловали осужденного экс-президента страны Альберто Фухимори

Президент Перу ​Педро Кучински подписал помилование для экс-главы страны Альберто Фухимори, который был приговорен к 25-летнему заключению за злоупотреблению властью и нарушения прав человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Перу.

Альберто Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год. В период правления он значительно расширил собственные полномочия, добившись роспуска конгресса и принятия новой конституции. Фухимори вел вооруженную борьбу с действовавшими в стране маоисткими и марксистско-ленинистскими группами. В рамках борьбы правительственные силы использовали концентрационные лагеря и насилие в отношении местного населения, поддерживавшего повстанцев. В 2000 году после появления доказательств коррупции в рядах его партии Фухимори покинул страну и был отрешен от власти решением парламента.

В 2005 году Фухимори был арестован в Чили и в 2007 году экстрадирован в Перу. Против него было начато несколько судебных процессов по обвинениям в организации убийств политических противников и взятках. Фухимори был приговорен к нескольким тюремным срокам.

В сообщении пресс-службы президентской администрации указывается, что 78-летний Фухимори был помилован из соображений гуманности по рекомендации медиков. «Господин Фухимори страдает прогрессирующей неизлечимой болезнью и условия содержания в тюрьме угрожают его жизни и здоровью», —указывается в тексте заявления.

Дочь Фухимори, Кейко, в 2016 году участвовала в президентских выборах в Перу, на которых уступила нынешнему лидеру, Педро Кучинскому, представляющему левые силы страны. Вместе с тем ей удалось набрать почти половину голосов избирателей (49%).