Экс-замглавы Липецкой области заочно арестовали с четвертой попытки

Бывшему липецкому чиновнику вменяют превышение полномочий. В 2021 году он с семьей улетел в Турцию и был объявлен в розыск, следствие несколько раз просило о заочном аресте. Сам он заявлял, что намерен вернуться, но пока не может

Илья Тузов (Фото: Сайт правительства Липецкой области)

Советский районный суд Липецка заочно арестовал бывшего вице-губернатора области Илью Тузова, который занимал эту должность в 2019–2021 годах, сообщает «Коммерсантъ».

Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК), за что грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее суд три раза отказывал следствию в удовлетворении ходатайства о заочном аресте Тузова, который в 2021 году уехал за границу и находится в розыске. В инстанции указывали на отсутствие доказательств того, что Тузов скрывается.

Следствие считает, что весной 2020 года замглавы областной администрации создал условия для победы на аукционе компании «Руслан-1». Она получила контракт на ремонт региональных автодорог стоимостью более 300 млн руб., хотя ее заявка превышала предложения конкурентов. Тузов сначала проходил по делу как свидетель, но после отставки следствие решило предъявить ему обвинение.

В октябре 2021 года экс-чиновник улетел в Турцию с семьей, после чего был объявлен в розыск. Сам Тузов заявлял через адвокатов, что намерен вернуться из заграничного отпуска, но сначала его планам помешали прервавшиеся из-за санкций авиаперелеты, а позже — последствия COVID-19. Сейчас он находится в Греции.

«Коммерсантъ» отмечает, что заочный арест может стать первым шагом к экстрадиции Тузова. В мае этого года из Сербии в Липецк экстрадировали предпринимателя Сергея Титова, который, по версии следствия, похитил 25 млн руб. у одного из совладельцев местной строительной компании.