Экс-замгубернатора Томской области приговорили к пяти годам за растрату
Советский районной суд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина к пяти годам колонии за растрату 80 млн руб., предназначенных для создания концепции кампуса, передает «РИА Томск» из зала суда.
Также Гурдину назначили штраф в 400 тыс. руб.
Обвинение запрашивало для экс-замгубернатора восемь лет лишения свободы. Прокурор также просил признать подсудимого виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании.
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