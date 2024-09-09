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Экс-замгубернатора Томской области приговорили к пяти годам за растрату

Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к пяти годам за растрату

Советский районной суд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина к пяти годам колонии за растрату 80 млн руб., предназначенных для создания концепции кампуса, передает «РИА Томск» из зала суда.

Также Гурдину назначили штраф в 400 тыс. руб.

Обвинение запрашивало для экс-замгубернатора восемь лет лишения свободы. Прокурор также просил признать подсудимого виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании.

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Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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