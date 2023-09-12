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Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами»

Путин: в России наблюдается хорошая тенденция с возвращенцами
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ВЭФ
Россияне, уехавшие из страны, начинают возвращаться обратно, «движуха пошла», считает Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

В России наблюдается хорошая тенденция с возвращением уехавших из страны, так называемых возвращенцев, заявил президент Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Модератор сессии, посвященной технологическому суверенитету, Владимир Пирожков рассказал, что в страну возвращаются предприниматели и ученые и для создания благоприятных условий для их возвращения следует создать «мегапроекты». Пирожков использовал термин «возвращенцы».

«У нас были «лишенцы» в свое время — с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной», — сказал Путин.

Слово «лишенец» было неофициальным названием гражданина РСФСР, лишенного избирательных прав в 1918–1936 годах согласно Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов. Права на голосование лишали, чтобы обеспечить ведущую роль рабочего класса социалистической России. Слово «лишенец» вошло в обиход в том числе после его использования в романе «Золотой теленок» (1931) Ильи Ильфа и Евгения Петрова, а также в фильме «Джентльмены удачи» (1971).

В прошлом году россияне выезжали за рубеж в две волны: после начала военной операции на Украине в феврале и после объявления частичной мобилизации в сентябре. По данным ФСБ, число выездов россиян с июля по сентябрь 2022-го в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы количество выездов за рубеж составило 9,7 млн — почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре 2021 года.

По подсчетам Росстата, с января по сентябрь 2022 года (до объявления мобилизации) из России выехали 419 тыс. человек (по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года).

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Помощник президента Максим Орешкин в июне говорил, что в Россию вернулись примерно половина уехавших после мобилизации россиян.

Представители власти по-разному отнеслись к массовым отъездам из страны. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не считает врагами тех, кто не понял действий властей после начала военной операции, в отличие от тех, кто «стал хаять власть и нападать на военных героев». В интервью телеканалу РБК накануне он заявил, что, учитывая стабильность российской экономики, можно рассчитывать, что покинувшие страну россияне рано или поздно вернутся. При этом, по словам Пескова, «тем, кто стал врагами нашей страны», не стоит готовиться к возвращению.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев был настроен иначе: он предлагал рассматривать уехавших критиков власти, которые «так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели», как врагов общества и не пускать в Россию «до конца их дней».

Путин в прошлом октябре говорил, что предпочел бы давать уехавшим за рубеж «не эмоциональные, а юридические оценки». В июне он сказал, что не видит в отъезде россиян ничего плохого, этот процесс скорее позитивный, чем негативный. «Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — отметил президент. В числе таких стран он назвал ОАЭ, Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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