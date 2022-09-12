Путин назначил экс-президента Ингушетии Зязикова новым послом на Кипре

Владимир Путин сменил посла на Кипре и назначил на эту должность Мурата Зязикова, который с 2002 по 2008 год был президентом Республики Ингушетия

Мурат Зязиков (Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назначил послом на Кипре бывшего президента Ингушетии Мурата Зязикова, Станислав Осадчий освобожден от должности: соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», — говорится в документе.

Другим указом от должности посла был освобожден Станислав Осадчий, который возглавлял дипмиссию России в Республике Кипр с июня 2013 года.

Мурат Зязиков родился 10 сентября 1957 года в городе Ош Киргизской ССР. В 1980 году окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета им. Л.Н. Толстого. С 1981 по 1983 год проходил срочную службу в ВС СССР, а в 1984-м окончил высшие курсы КГБ СССР.

С 1984 года работал на разных должностях в органах Комитета государственной безопасности Чечено-Ингушской АССР, а после развала СССР — в органах регионального ФСБ. В апреле 2004 года на Зязикова было совершено покушение, он получил легкие ранения.

Президентом Ингушетии был впервые избран в 2002 году. Позднее по представлению Владимира Путина его полномочия были продлены до 2008 года. С 2008 по 2012 год занимал должность советника президента Российской Федерации. С октября 2012 года — заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта.

Читайте на РБК Pro Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Статьи Pro 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба Инструкции Pro Использование крипты в платежах кажется неизбежностью. Чем это обернется Использование крипты в платежах кажется неизбежностью. Чем это обернется Прогнозы Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro «Учишься дипломатично подставлять людей»: каково работать в Amazon «Учишься дипломатично подставлять людей»: каково работать в Amazon Статьи Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции Pro Ваши деньги застряли в рекламных кабинетах Google и Facebook*. Что делать Ваши деньги застряли в рекламных кабинетах Google и Facebook*. Что делать Инструкции