Путин назначил экс-президента Ингушетии Зязикова новым послом на Кипре
Президент России Владимир Путин назначил послом на Кипре бывшего президента Ингушетии Мурата Зязикова, Станислав Осадчий освобожден от должности: соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», — говорится в документе.
Другим указом от должности посла был освобожден Станислав Осадчий, который возглавлял дипмиссию России в Республике Кипр с июня 2013 года.
Мурат Зязиков родился 10 сентября 1957 года в городе Ош Киргизской ССР. В 1980 году окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета им. Л.Н. Толстого. С 1981 по 1983 год проходил срочную службу в ВС СССР, а в 1984-м окончил высшие курсы КГБ СССР.
С 1984 года работал на разных должностях в органах Комитета государственной безопасности Чечено-Ингушской АССР, а после развала СССР — в органах регионального ФСБ. В апреле 2004 года на Зязикова было совершено покушение, он получил легкие ранения.
Президентом Ингушетии был впервые избран в 2002 году. Позднее по представлению Владимира Путина его полномочия были продлены до 2008 года. С 2008 по 2012 год занимал должность советника президента Российской Федерации. С октября 2012 года — заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта.
С 1 января 2011 года название высшего должностного лица Ингушетии было изменено с «президент Республики Ингушетия» на «глава Республики Ингушетия».